Desde San Martín alzaron la voz para llevar tranquilidad a la población del Este de Mendoza en cuanto a la atención de obras sociales como OSEP o Pami que no se resentirá. Fabián Ferro, especialista en clínica médica, aseguró que los seis mil pesos que quieren cobrar algunos profesionales “es solo una expresión de deseo”.

La atención médica en el Este de Mendoza fue garantizada, luego de que se generara la preocupación desde un grupo de profesionales de la salud que amenazaron con no recibir obras sociales como OSEP o Pami -pretendiendo cobrar seis mil pesos la consulta-, desde el Círculo Médico que trabaja en ese oasis mendocino.

Así lo aseguró Fabián Ferro, especialista en clínica médica de San Martín, quien explicó que “en realidad la situación por la que han estado todos escuchando señales de alerta respecto a la atención médica de los mendocinos no aplica para San Martín”.

“En San Martín la atención médica de los vecinos está garantizada debido que las prestaciones está en su gran mayoría intermediadas por el Círculo Médico del Este, una entidad que tiene a más de 300 profesionales médicos del departamento y más de 700 de zonas aledañas. O sea que son más de mil los profesionales que trabajan con el Círculo Médico del Este”, manifestó Ferro, actualmente Jefe de Clínica Médica del Hospital Perrupato y extitular de la Unidad COVID en el mismo nosocomio.

Ferro, actual síndico de la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud Mendoza, explicó que “el Círculo Médico del Este tiene muchos convenios con obras sociales como Pami y OSEP y con la mayoría de las sindicales y prepagas y es respetuoso de esos compromisos a los que no va a dejar de atenderlos”.

Admitió que “debido al defasaje en el que nos ha sumido la inflación esos convenios se revisan cada unos tres meses cuando en el pasado era una vez al año y después cada seis meses. Por esta situación es que seguramente se recurrirá a algún coseguro que en algunas obras sociales ya se venían aplicando en forma histórica como es con OSEP”.

“Es muy probable que ese coseguro se vaya a aumentar para poder seguir manteniendo un ingreso digno para los profesionales. Pero el Círculo Médico del Este tiene no solamente la obligación de cuidar a los profesionales de la salud sino también a la comunidad siendo actualmente muy respetuoso de los convenios a los que no dejará que tanto sus afiliados como socios los rompan”, apuntó.

Y añadió: “Lo mismo corre para lo que involucra al Sanatorio Argentino y a la Clínica Ateneo con quienes hemos hablado y manifiestan una situación muy parecida a la de nosotros. Por lo tanto las atenciones de pacientes, por ejemplo, de Pami, no se van a cortar. No se pueden cortar. Lo que sucede es que la gente ha estado escuchando estos días mensajes de asociaciones que nuclean a profesionales pero que son especialistas y que antes estaban en relación con el Círculo Medico de Mendoza que prácticamente hoy es un sello de goma que no tiene convenio con ninguna obra social y que hoy prácticamente no tiene ni infraestructura”.

“Todos estos profesionales no tuvieron otra opción que nuclearse a asociaciones que en verdad no tienen convenios con las obras sociales. Por lo menos no tienen convenios marco o muchos convenios por lo que todo lo que uno escucha tiene más que ver con una expresión de deseo que con una realidad institucional. Porque pretender cobrar seis mil pesos es bueno, seguramente, para los profesionales de la salud pero no deja de ser una expresión de deseo”, dijo.

Completó que “son asociaciones que nuclean de alguna manera bastante liviana a los profesionales y recién están organizándose. Hay algunas más viejas como la Asociación Mendocina de Ortopedia y Traumatología, AMOT, pero en realidad no representan a instituciones como el Círculo Médico del Este. No nuclean a todos los médicos y por lo tanto estos mensajes confunden a la población por lo cual queremos llevar tranquilidad a la gente del Este de Mendoza. Garantizando todas las atenciones con las obras sociales que tienen convenios con el Círculo Médico del Este”.

Ferro además es uno de los referentes del petrismo en el Este de Mendoza habiendo sido el precandidato a intendente de San Martín por el Frente Mendocinos por el Futuro y que ahora apoya la reelección de Raúl Rufeil luego del resultado de las PASO dentro de Cambia Mendoza.