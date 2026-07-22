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Distinción mundial

Messi fue elegido por la IFFHS como el mejor jugador del Mundial 2026 por encima del premio FIFA

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol destacó al capitán argentino como la gran figura de la Copa del Mundo 2026, mientras que la FIFA otorgó el Balón de Oro al español Rodri. La decisión reavivó el debate sobre quién fue el futbolista más determinante del torneo.

Lionel Messi volvió a recibir un reconocimiento internacional por su actuación en el Mundial 2026. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo eligió como el mejor jugador de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, Canadá y México, una decisión que contradice el premio entregado por la FIFA, que distinguió al español Rodri como la máxima figura del certamen.

¿Por qué la IFFHS eligió a Lionel Messi como el mejor del Mundial 2026?

La IFFHS, una de las entidades más prestigiosas dedicadas al análisis estadístico e histórico del fútbol, sostuvo que el rendimiento del capitán argentino fue superior al de cualquier otro futbolista durante el torneo.

En su comunicado, la organización señaló que la elección fue el resultado de un “veredicto inequívoco”, basado en el desempeño individual mostrado a lo largo de la competencia.

Messi, de 39 años, disputó los ocho encuentros de la Selección argentina y completó un Mundial sobresaliente con ocho goles, cuatro asistencias y un promedio de calificación de 8,33.

Además de sus números, el rosarino fue determinante en los momentos más exigentes del torneo, liderando al equipo dirigido por Lionel Scaloni hasta la final frente a España.

Lionel Messi fue elegido por la IFFHS como el mejor jugador del Mundial 2026, aunque la FIFA premió al español Rodri. Los detalles de la decisión.

Un Mundial que superó todas las expectativas

La actuación de Messi sorprendió incluso a quienes esperaban una buena Copa del Mundo del capitán argentino.

El delantero llegó al Mundial jugando en el Inter Miami, lejos del ritmo competitivo de las principales ligas europeas y con una edad poco habitual para sostener semejante nivel en un torneo de máxima exigencia.

Sin embargo, fue el principal referente futbolístico de Argentina durante toda la competencia, aportando liderazgo, experiencia y desequilibrio en ataque.

Su influencia fue determinante en la clasificación a las instancias decisivas y resultó clave en los triunfos frente a rivales de gran jerarquía, consolidándose nuevamente como el eje del seleccionado nacional.

Lionel Messi fue elegido por la IFFHS como el mejor jugador del Mundial 2026, aunque la FIFA premió al español Rodri. Los detalles de la decisión.
El capitán de la Selección Argentina -de fútbol- Lionel Messi, marcó los tres goles del triunfo 3-0, alcanzó marcas históricas en los Mundiales y fue la gran figura del estreno de la Selección argentina en el Grupo J.

¿Por qué la FIFA eligió a Rodri?

Mientras la IFFHS distinguió a Messi, la FIFA decidió entregar el Balón de Oro del Mundial al español Rodri.

El mediocampista del Manchester City fue considerado una pieza fundamental en la conquista del título por parte de España gracias a su equilibrio táctico, recuperación del balón y capacidad para ordenar el juego desde el mediocampo.

La Selección española venció 1-0 a Argentina en la final y logró consagrarse campeona del mundo, un factor que terminó inclinando la decisión del máximo organismo del fútbol internacional.

La diferencia de criterios volvió a abrir el debate entre quienes priorizan el rendimiento individual y quienes consideran determinante el éxito colectivo al momento de elegir al mejor jugador de un torneo.

Lionel Messi fue elegido por la IFFHS como el mejor jugador del Mundial 2026, aunque la FIFA premió al español Rodri. Los detalles de la decisión.

Messi también integra el equipo ideal del Mundial 2026

Más allá de la diferencia en el premio individual, la IFFHS incluyó a Lionel Messi dentro del equipo ideal del Mundial.

El argentino integra el tridente ofensivo junto al francés Kylian Mbappé y al español Lamine Yamal, dos de las grandes figuras emergentes del fútbol internacional.

En el mediocampo fueron elegidos Jude Bellingham, Michael Olise y Ousmane Dembélé, una decisión que dejó fuera a Rodri pese a haber sido distinguido por la FIFA como el mejor futbolista del campeonato.

La conformación de este once ideal refleja nuevamente la valoración que la entidad estadística hizo del rendimiento mostrado por los jugadores a lo largo de toda la Copa del Mundo.

Un nuevo reconocimiento para la carrera de Lionel Messi

Aunque Argentina no pudo defender el título obtenido en Qatar 2022 y cayó por la mínima ante España en la final, el Mundial 2026 volvió a dejar a Lionel Messi entre los grandes protagonistas del fútbol mundial.

La distinción otorgada por la IFFHS se suma a una extensa lista de reconocimientos individuales obtenidos durante su carrera y refuerza el legado del capitán argentino, quien, a los 39 años, volvió a competir al máximo nivel frente a figuras de una nueva generación como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Lamine Yamal y Erling Haaland.

El contraste entre la elección de la IFFHS y la de la FIFA promete mantener abierto el debate entre aficionados y especialistas sobre quién fue realmente el futbolista más determinante del Mundial 2026.

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