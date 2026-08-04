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San Rafael lanzó un nuevo ciclo de capacitaciones para mejorar la calidad de los servicios turísticos. La iniciativa incluye formación en turismo sostenible, atención al cliente e innovación.
Capacitación permanente

San Rafael apuesta a la mejora continua de los servicios para fortalecer el turismo

La Municipalidad de San Rafael puso en marcha un nuevo ciclo de capacitaciones destinado a prestadores de servicios y trabajadores del sector turístico. La propuesta busca elevar la calidad de la atención, promover el turismo sostenible y consolidar al departamento como uno de los destinos más elegidos de Argentina.

San Rafael continúa invirtiendo en la calidad de sus servicios para el turismo con el lanzamiento de un nuevo ciclo de capacitaciones impulsado por la Municipalidad. La iniciativa está destinada a prestadores de servicios, trabajadores y emprendedores del sector, con el objetivo de fortalecer la profesionalización de la actividad, incorporar herramientas de turismo sostenible y seguir posicionando al departamento entre los destinos más importantes de Mendoza y del país.

El programa responde a una estrategia de mejora continua que busca acompañar el crecimiento del turismo, una de las principales actividades económicas de San Rafael, donde cada temporada miles de visitantes llegan para disfrutar de sus paisajes, la gastronomía, el enoturismo y los tradicionales circuitos de naturaleza y aventura.

¿En qué consiste el nuevo ciclo de capacitaciones?

La primera propuesta está dedicada al Turismo Sostenible y surge a partir de un convenio firmado entre la Municipalidad de San Rafael y la Fundación Siglo XXI.

Las capacitaciones se desarrollan en el Punto Digital, aunque también pueden realizarse de manera virtual, una modalidad que amplía las posibilidades de acceso para quienes trabajan en distintos puntos del departamento o cuentan con horarios reducidos.

Los interesados en participar pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/cJQe6QGP1DabBp2U6.

Además de brindar conocimientos específicos, el programa busca generar espacios de intercambio entre los distintos actores del sector para compartir experiencias y promover buenas prácticas vinculadas con la actividad turística.

San Rafael lanzó un nuevo ciclo de capacitaciones para mejorar la calidad de los servicios turísticos. La iniciativa incluye formación en turismo sostenible, atención al cliente e innovación.

¿Por qué la calidad de los servicios es una prioridad?

La directora de Turismo de San Rafael, Victoria Contardo, explicó que la capacitación permanente representa una herramienta fundamental para seguir mejorando la experiencia de quienes visitan el departamento.

“Queremos seguir profesionalizando el turismo de San Rafael porque entendemos que la calidad de los servicios es una de las claves para que quienes nos visitan vivan una buena experiencia y elijan volver”, sostuvo la funcionaria.

La propuesta también apunta a la formación de nuevos recursos humanos y al fortalecimiento de quienes ya forman parte de la actividad, permitiéndoles actualizar conocimientos y adaptarse a las nuevas demandas del mercado turístico.

En un contexto donde los viajeros valoran cada vez más la atención personalizada, la sustentabilidad y la innovación, la capacitación se convierte en una herramienta clave para sostener la competitividad del destino.

¿Qué otras capacitaciones están previstas?

El ciclo continuará durante los próximos meses con nuevas propuestas enfocadas en diferentes aspectos vinculados al desarrollo turístico.

Entre los temas previstos se encuentran:

  • Atención al cliente.
  • Innovación aplicada al turismo.
  • Herramientas para mejorar la competitividad.
  • Formación de nuevos recursos humanos.

La iniciativa involucra además a diferentes áreas municipales, lo que permite ofrecer una propuesta integral destinada a fortalecer toda la cadena de valor del turismo local.

San Rafael lanzó un nuevo ciclo de capacitaciones para mejorar la calidad de los servicios turísticos. La iniciativa incluye formación en turismo sostenible, atención al cliente e innovación.

El trabajo conjunto para seguir posicionando a San Rafael

Desde la Dirección de Turismo destacaron que este tipo de acciones forman parte de un trabajo articulado entre el sector público y las instituciones que representan a la actividad.

“Trabajamos de manera permanente con la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio, el Buró de San Rafael, la Asociación Cañón del Atuel y muchas otras entidades. Esa articulación entre el sector público y el privado nos permite seguir creciendo y posicionando a San Rafael como uno de los destinos turísticos más importantes de Argentina”, afirmó Victoria Contardo.

La coordinación entre el Municipio y las entidades del sector permite desarrollar políticas sostenidas en el tiempo, con el objetivo de elevar los estándares de calidad de los servicios y acompañar el crecimiento de la actividad turística.

San Rafael se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos más elegidos de Mendoza gracias a una oferta que combina naturaleza, aventura, gastronomía, bodegas, turismo rural y una amplia infraestructura de alojamiento. Mantener altos niveles de calidad en la atención representa hoy uno de los principales desafíos para seguir atrayendo visitantes y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico.

Con este nuevo ciclo de capacitaciones, el departamento reafirma su apuesta por la formación permanente y el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado, convencido de que la mejora continua de los servicios constituye uno de los pilares para consolidar el crecimiento del turismo y potenciar el desarrollo local.

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