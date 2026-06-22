La Selección argentina comandada por Lionel Messi se impuso 2-0 en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Messi marcó los dos goles, rompió récords históricos y aseguró la clasificación a los 16avos de final.

La Selección argentina de Lionel Messi derrotó este domingo 2-0 a Austria y selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Lionel Messi fue la gran figura del encuentro disputado en Arlington al convertir los dos tantos de la Albiceleste y seguir ampliando su leyenda en la máxima cita del fútbol.

¿Cómo fue la victoria de Argentina ante Austria?

El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó el partido con intensidad y rápidamente generó peligro en el área rival. A los nueve minutos, Argentina tuvo una gran oportunidad para abrir el marcador tras un penal cometido sobre Lautaro Martínez.

Sin embargo, Messi no pudo aprovechar la ocasión y el arquero austríaco contuvo el remate. Pese al fallo, el capitán argentino continuó siendo el jugador más influyente del encuentro.

Austria reaccionó después del penal errado y por momentos complicó a la defensa argentina, aunque sin lograr romper el cero gracias a varias intervenciones decisivas de Emiliano “Dibu” Martínez.

Messi rompió otro récord histórico en los Mundiales

Cuando se acercaba el final del primer tiempo, Messi apareció para marcar el 1-0 con una gran definición dentro del área tras una asistencia de Facundo Medina.

Ese tanto le permitió convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, superando las marcas anteriores y consolidando una carrera repleta de récords.

Además, el rosarino alcanzó una curiosa estadística personal: convirtió por primera vez un 22 de junio, una fecha que hasta ahora permanecía vacía dentro de su extenso registro goleador.

El Dibu sostuvo la ventaja y Messi liquidó el partido

En el segundo tiempo, Austria adelantó sus líneas y generó algunas situaciones peligrosas. La más clara llegó a través de un tiro libre de Marcel Sabitzer que fue desviado por Emiliano Martínez con una gran atajada.

Con el correr de los minutos, Argentina recuperó el control del juego y estuvo cerca del segundo gol en varias ocasiones.

Ya en tiempo de descuento, Messi aprovechó un nuevo ataque argentino para marcar el 2-0 definitivo y sentenciar el encuentro.

Argentina ya está en los 16avos de final

Con esta victoria, la Selección argentina aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 y ratificó su condición de candidata al título.

La actuación de Messi volvió a ser determinante para un equipo que continúa mostrando solidez colectiva y que buscará cerrar la fase de grupos manteniendo el puntaje ideal.

Lo que viene para la Selección argentina en el Mundial 2026

Con el boleto asegurado para los 16avos de final, la Selección argentina afrontará el próximo compromiso con mayor tranquilidad, aunque con el objetivo de finalizar la fase de grupos en lo más alto de la tabla. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni buscará mantener el nivel mostrado en los primeros partidos y llegar a las instancias decisivas con el plantel en óptimas condiciones físicas.

La victoria frente a Austria volvió a exhibir varios puntos fuertes del equipo campeón del mundo: solidez defensiva, equilibrio en el mediocampo y una notable capacidad para generar situaciones de gol. A eso se suma el liderazgo de Lionel Messi, quien continúa siendo determinante en los momentos clave y demostrando que sigue vigente en la máxima competencia internacional.

Messi sigue ampliando su legado

Cada presentación de Lionel Messi en un Mundial parece sumar un nuevo capítulo a una carrera histórica. Ante Austria no solo convirtió un doblete decisivo para la clasificación argentina, sino que además volvió a romper marcas que parecían inalcanzables y ratificó su condición de referente absoluto del fútbol mundial.

A sus 39 años, el capitán argentino mantiene intacta su influencia dentro del campo de juego. Su capacidad para definir partidos, generar oportunidades y liderar al equipo continúa siendo fundamental para las aspiraciones de la Albiceleste. Con Argentina ya clasificada a la próxima ronda, la ilusión de los hinchas vuelve a crecer de la mano de un jugador que sigue escribiendo páginas doradas en la historia de los Mundiales.