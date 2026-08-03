El seleccionado femenino argentino venció 1-0 a Inglaterra en la final de la Copa Mundial Masters disputada en Rotterdam y volvió a conquistar el título que ya había obtenido en Auckland. La histórica ex-Leona Vanina Oneto lideró al equipo en una nueva consagración internacional.

La Selección argentina femenina de hockey sobre césped +50 volvió a dejar su huella en la historia del deporte al consagrarse bicampeona de la Copa Mundial Masters.

El conjunto nacional derrotó por 1 a 0 a Inglaterra en la final disputada en Rotterdam, Países Bajos, y revalidó el título conseguido dos años atrás en Auckland, Nueva Zelanda, confirmando su vigencia entre las mejores selecciones del mundo en la categoría.

Con la histórica ex-Leona Vanina Oneto como capitana, Argentina volvió a demostrar que la experiencia, el talento y el compromiso siguen siendo una fórmula ganadora. La nueva conquista representa un nuevo capítulo para el hockey nacional, un deporte que desde hace décadas posiciona al país entre las principales potencias internacionales.

El encuentro decisivo fue muy disputado y se definió por la mínima diferencia. Sin embargo, el equipo argentino mostró la solidez que caracterizó toda su campaña para sostener la ventaja y celebrar un nuevo campeonato del mundo.

¿Cómo fue la consagración de Argentina en la Copa Mundial Masters?

La final enfrentó a dos de los seleccionados más fuertes del torneo. Inglaterra llegó con un gran recorrido durante la competencia, pero Argentina volvió a exhibir un funcionamiento colectivo de alto nivel para quedarse con el triunfo por 1 a 0.

El certamen se desarrolló en Rotterdam, una ciudad con una profunda tradición vinculada al hockey sobre césped, que recibió a delegaciones de distintos continentes en una nueva edición del Mundial Masters.

Con este triunfo, el seleccionado argentino logró defender con éxito la corona obtenida en Auckland, consolidando un ciclo deportivo que combina experiencia, preparación y un fuerte sentido de pertenencia.

El bicampeonato adquiere un valor especial porque mantener un título mundial suele representar un desafío incluso mayor que conquistarlo por primera vez. La presión de defender la corona y el crecimiento del nivel competitivo internacional convierten este logro en una de las actuaciones más destacadas del hockey argentino en la categoría Masters.

¿Quién es Vanina Oneto, la capitana del equipo campeón?

La figura de Vanina Oneto ocupa un lugar de privilegio en la historia del hockey argentino. Antes de asumir el liderazgo del seleccionado +50, fue una de las delanteras más importantes de Las Leonas y participó de la transformación que convirtió al hockey femenino argentino en una potencia mundial.

A lo largo de su carrera internacional disputó Juegos Olímpicos, Copas del Mundo y Champions Trophy, convirtiéndose en una referente por su capacidad goleadora y su liderazgo dentro y fuera de la cancha.

Su presencia como capitana del seleccionado Masters representa la continuidad de una generación que marcó un antes y un después para el hockey argentino y que hoy sigue transmitiendo su experiencia a través de competencias internacionales reservadas para deportistas mayores de 50 años.

La obtención del bicampeonato también refleja la vigencia deportiva de muchas exjugadoras que continúan entrenándose con el mismo compromiso que las llevó a representar al país durante sus carreras profesionales.

¿Qué es la Copa Mundial Masters de hockey?

La Copa Mundial Masters reúne a jugadores y jugadoras de distintas categorías de edad que continúan compitiendo al máximo nivel una vez finalizada su etapa en el alto rendimiento profesional.

El torneo es considerado la competencia más importante del calendario internacional para estas categorías y convoca a seleccionados de los principales países con tradición en hockey sobre césped.

Más allá del resultado deportivo, el certamen promueve valores como la continuidad en la práctica deportiva, la vida saludable, el compañerismo y la posibilidad de seguir representando al país en competencias internacionales.

En cada edición participan equipos con deportistas que fueron figuras destacadas durante sus carreras y que mantienen intacta la pasión por el deporte.

¿Por qué este bicampeonato vuelve a destacar al hockey argentino?

El hockey sobre césped argentino atraviesa desde hace décadas un proceso de consolidación internacional. Los éxitos obtenidos por Las Leonas impulsaron el crecimiento de la disciplina en todo el país y permitieron que varias generaciones mantuvieran un nivel competitivo de excelencia.

El nuevo título mundial de la Selección +50 confirma que ese desarrollo no se limita únicamente a los planteles profesionales o juveniles, sino que también alcanza a las categorías Masters, donde Argentina continúa siendo protagonista frente a las principales potencias del hockey.

La conquista en Rotterdam vuelve a demostrar la calidad de las jugadoras argentinas, la fortaleza del trabajo colectivo y la permanencia de una cultura deportiva que trasciende generaciones.

Con el liderazgo de Vanina Oneto y un plantel que supo combinar experiencia, disciplina y talento, la Selección argentina celebró un nuevo campeonato del mundo y ratificó que el hockey nacional sigue escribiendo páginas memorables en los escenarios más importantes del deporte internacional.