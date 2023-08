Ante cientos de integrantes de Mendocinos por el Futuro, Luis Petri, aseguró que buscará achicar el costo de la política sin tocar “la ciencia, la tecnología o la innovación”. Apuntó contra la promesa de Javier Milei de cerrar el Conicet.

La ciencia, la tecnología y la innovación, fueron los tres tópicos que Luis Petri defendió en Mendoza, en su campaña por llegar a la vicepresidencia de la Nación de Argentina, dentro del Frente Juntos por el Cambio, rechazando la propuesta de Javier Mieli, quien prometió cerrar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Conicet.

El mendocino que completa la fórmula presidencial que lidera Patricia Bullrich, se reunió con cientos de integrantes de Mendocinos por el Futuro, la fundación que dirige con sede en la Ciudad de Mendoza, con el fin de redoblar la apuesta ante los casi 60 días que restan para que las elecciones generales en Argentina del 22 de octubre.

Petri defendió al Conicet al hacer referencia a una de sus propuestas base: “Lo que tenemos que achicar es el poder y la participación del Estado, que creció en un ciento por ciento en 10 años pero no mejoró la calidad de vida de los argentinos. Que no mejoró la seguridad, que no mejoró la salud y que no mejoró la educación de los argentinos”.

“Y para achicar el Estado tenemos que hacer lo que la sociedad nos está pidiendo hace muchísimo tiempo, que es ajustar a la política. Pero no es ajustar a la ciencia, a la tecnología o a la innovación. Es a la política a la que hay que ajustar. Es a los piqueteros a los que hay que ajustar. Es a los sindicalistas a los que hay que ajustar. A los inescrupulosos, a las mafias que tienen secuestrado a esta país. No nos equivoquemos de camino. No es cortando las relaciones con Brasil que vamos a solucionar los problemas de Mendoza y los problemas de la Argentina. Al contrario, Brasil es casi el principal socio comercial de nuestro país”, dijo Petri.

En el acto realizado en Martínez de Rozas 337, en la Capital mendocina, le habló “a todos los argentinos y a todos los mendocinos. En todos los rincones nuestra voz se tiene que amplificar. Porque fíjense lo que sucede. Estamos a un punto y medio de quien salió primero en las elecciones. Pero ahora nosotros estamos unidos. Juntos por el Cambio está unido y tiene un equipo para ofrecerles a los argentinos. Tiene propuestas y no es un salto al vacío”.

Recordó que, “en siete municipios de la provincia de Mendoza se desdoblan las elecciones. Y ahí tenemos que estar. Tenemos que aumentar la cantidad de Mendocinos por el Futuro, la cantidad de personas que están comprometidas con el proyecto de Patricia (Bullrich). Y tenemos que trabajar para ganar la provincia el 24 de setiembre. Tenemos que trabajar denodadamente para que la provincia de Mendoza de Juntos por el Cambio, para que no venga a colgarse ningún otro candidato presidencial sosteniendo que tiene la primera provincia argentina. Mendoza tiene que seguir siendo de Juntos por el Cambio”.

“La presidencia de la Nación se va a definir entre nosotros y Javier Milei. Ahí es donde tenemos que demostrar que tenemos la sensatez, la racionalidad, los equipos, el coraje y la persona con un liderazgo y convicción dispuesta a sacar al país adelante como es Patricia. Y también me parece que es clave en estos 60 días hablarle a los jóvenes, que están decepcionados, que están desorientados, que ven que el futuro se les escurre por las manos. Y ahí es donde nosotros tenemos que mostrarles cuál es el sendero. Cuál es el proyecto, qué pensamos hacer para generarles las oportunidades que hoy se les niegan. Y que muchos de ellos abrazan la salida de Ezeiza como la única oportunidad posible para desarrollarse”, manifestó.

Refiriéndose a la profunda crisis económica que atraviesa el país, reconoció que “hay que eliminar el principal flagelo que genera inflación en el país y que se refiere al déficit fiscal crónico producto de una dirigencia política que tiene una adicción al gasto público. Y no hay recetas mágicas”.