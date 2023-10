La tercera jornada de “Las voces de las letras”, dedicada a los 40 años de democracia, estuvo marcada por una alta participación de público. Mañana lunes se renuevan las propuestas con presentaciones de libros, conversatorios, invitados especiales y mucho más.

La Feria Internacional del Libro de Mendoza podrá visitarse hasta el 8 de octubre en el Auditorio Ángel Bustelo y el Centro de Congresos y Exposiciones, desde las 16, con entrada libre y gratuita.

Además, este lunes comienzan las actividades destinadas a las escuelas de nivel inicial, primario y secundario para disfrutar de funciones teatrales, narración oral y títeres, especialmente dirigidas a niños, niñas y adolescentes. Las funciones especiales para escuelas e instituciones educativas, se realizarán del 2 al 6 de octubre, en horario de mañana y tarde, a las 10 y 14.30 respectivamente.

Un domingo con muchas propuestas

En la Sala Uspallata se desarrolló la presentación del libro Victoria Ocampo. Los rostros de una humanista, editado por Cristina Viñuela. Al respecto destacó que “este libro es el fruto del trabajo de trece autores y quiere mostrar a una Victoria Ocampo metida en todas las manifestaciones del arte, la arquitectura, la música, la literatura. Además, Victoria Ocampo ha sido una constructora de puentes, una mujer de diálogo, una mujer que supo construir, escuchar y por eso me parecía tan importante que estuviera acá presente en la Feria Internacional de Mendoza. Es la primera vez que vengo a esta feria y me llevo una impresión muy grata y espero volver en alguna otra ocasión presentando algún otro libro”.

Por la tarde, El espacio de la libertad, a cargo de EDELIJ y Fundación Liliana Bodoc presentó la instalación artística “Un elefante ocupa mucho espacio”, en conjunto a la artista visual de la Biblioteca Alberdi, Luisa Olguín que refirió “Para mí es muy importante participar de esta feria, es la primera vez que yo participo. Soy artista visual y surgió esta idea de juntar a Edelij, la Fundación de Liliana Bodoc y la Biblioteca a la cual yo pertenezco, para participar con el elefante en este nuevo libro que saca Liliana Bodoc, 3511 o el número de la tristeza. Y, nada más ni nada menos, también basándonos en el libro de Elsa Bornerman. Así que, bueno, eso nos ha removido un poco en este año que estamos conmemorando los 40 años de democracia. Es muy importante para el pueblo argentino, hoy por hoy, tener esa memoria y saber estar atento a todo lo que está pasando. Yo como profe de arte, además, siempre trato que hayan jóvenes y niños en todas las intervenciones que yo hago para que participen y que ellos puedan tocar mi obra es, para mí, mucho más importante. Va a estar intervenido por niños y niñas, jóvenes o adultos, con algún mensaje sobre la memoria”.

Otra de las convocantes propuestas tuvo a Tamara Tenembaum como protagonista, presente en Mendoza para presentar el conversatorio “Hablar como se escribe, escribir como se habla: el registro de la oralidad en la narrativa y el ensayo”, acompañado por Javier Cusimano.

La autora refirió: “Es la primera vez que vengo a la feria y la verdad es que la he pasado muy bien y con muchísimas ganas de participar. La provincia me encanta y la ciudad me encanta, es súper atrapante y súper despierta”.

Chanti y los 20 años de “Mayor y Menor”

Durante la jornada, el Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza reconoció a Chanti al cumplirse 20 años de la publicación de su icónica historieta Mayor y Menor y la aparición de los últimos libros de la colección de “Facu y Café con Leche 10” y “Pico Pichón 5”.

Al respecto el ilustrador e historietista comentó “Hoy hicimos un gran festejo en la Feria Internacional del Libro de Mendoza. En una tarde llena de historietas, personajes y sorpresas, en homenaje a estos queridos protagonistas”.

Santiago González Riga, conocido internacionalmente como Chanti, nació en Mendoza y es en la actualidad uno de los creadores más prolíficos que posee el género de la historieta, dedicada a los niños en la Argentina. Sus obras han sido catalogadas como bestseller infantil y tiene más de 50 libros publicados como autor integral.

Chanti es uno de los fundadores de Banda Dibujada. Movimiento Cultural, que apoya la creación, edición y difusión de la historieta para chicos. Desde hace más de 30 años que viene publicando historietas profesionalmente. Entre las numerosas historietas que ha creado se destacan” Facu y Café con Leche”, “Mayor y Menor”, que llegó a sus 20 libros convirtiéndose en un verdadero suceso editorial.

En 2005, la historieta Mayor y Menor ganó el premio Santa Clara de Asís y en el 2006, Chanti fue distinguido por la legislatura mendocina por su contribución a la Cultura, recibió una distinción de la Cámara de Senadores de Mendoza, por acercar a los niños a la lectura.

Con un coro poético finalizó la 10 edición del Festival de Poesía

Fernando G. Toledo, creador y productor del Festival de Poesía celebró la vigencia del encuentro y destacó que “La verdad es que lo primero que hay que rescatar es que el festival siga vivo, que haya cumplido 10 años, ya es mucho, porque la intención original de este festival era celebrar la poesía, porque estábamos convencidos de que Mendoza es tierra de poetas, así como es tierra de vinos. Si Mendoza tiene una fiesta de la Vendimia, merecía tener un festival de poesía. Hemos instalado, creo ya que es una tradición y en esta edición hemos podido ver diversas voces de diversos lugares del país, también de nuestra provincia, algunos del exterior, así que ha sido un verdadero crisol de muchas voces, muchos tonos, muchos estilos diferentes”.

“A la vez nos hemos permitido algunos homenajes, homenajes a poetas que ya no están, pero que pasaron por el festival, como Reina Domínguez. Hemos homenajeado también a una colección de poesía que es fundamental para la historia de la poesía contemporánea en Mendoza, que es La Mesita de Luz. También nos propusimos reflexionar sobre la relación entre la inteligencia artificial y la poesía y por supuesto, lo que ha sido el corazón de todo el encuentro, hemos podido leer y conocer a los poetas leyendo sus poemas en voz alta, ofreciéndonos una antología de lo que escriben, en voz alta para nosotros, en directo, acá en Mendoza”. Finalizó el autor.

La música como protagonista en el escenario exterior

Numismática fue la banda emergente, encargada de abrir la noche y presentó un paseo por varios géneros con un eje central en el rock.

Luego fue el turno del Dúo Salinas- Rubi con su propuesta sobre la “Poesía del Rock Nacional”. Cecilia Salinas y el guitarrista Fabricio Rubi se presentaron reversionando las grandes canciones del rock nacional, canciones de gran valor poético, canciones que son parte del imaginario colectivo.

Posteriormente, Kush Mama subió al escenario con su propuesta donde el funk y el pop van de la mano.

El cierre de la jornada llegó con el set de Uopa Nachi, marcando tendencia con un estilo único, basado en la mezcla de varios géneros. Su impronta urbana influenciada por los sonidos retro, muestra la música de una forma muy versátil y ecléctica, donde convergen géneros como hip hop, funk, rock, punk, house y hits desde la década de los 80s hasta la actualidad.

Lo que se viene el lunes

Con variadas propuestas, el día lunes tendrá una numerosa cantidad de actividades para disfrutar. Para saber más en detalle, la agenda completa se puede consultar Aquí

A continuación se darán a conocer algunas de ellas:

A las 17.30 estará la presentación del libro “Cien poetas por la paz. Humanismo en Alborda”, realizada por varios autores, en la Sala Uspallata del Auditorio Ángel Bustelo. En el mismo espacio, a las 19, tendrá la presentación del libro “PMS PSTS” de Edgar Murillo junto con el lanzamiento de “Injerto, serie de literatura expandida”.

A las 19, se realizará la presentación del libro “Oeste” y “Cigüeñal” de Silvina Gruppo en Sala Horcones del Auditorio Ángel Bustelo, moderado por Melina Sánchez. A las 20.30, en Sala Cacheuta, el libro “La vida al borde” será presentado para todo el público interesado.