Tom Holland reveló qué sintió al trabajar con Lionel Messi en el adelanto de Spider-Man 4

El actor británico recordó cómo fue compartir proyecto con el capitán de la Selección argentina, destacó su humildad y agradeció que aceptara participar en el avance promocional de la nueva película de Marvel.

Tom Holland volvió a hablar sobre Lionel Messi y recordó la experiencia de trabajar junto al capitán argentino en el adelanto promocional de Spider-Man 4: Un nuevo día. El actor británico expresó su admiración por el futbolista y aseguró que fue un privilegio contar con su participación en una campaña que generó repercusión mundial.

¿Qué dijo Tom Holland sobre Lionel Messi?

En una entrevista con Dami Nakashe para Streams Telefe, Holland aseguró que sintió una enorme gratitud por la decisión del rosarino de aceptar la propuesta.

“Siento una inmensa gratitud porque él no suele hacer esas cosas”, expresó el protagonista de la nueva saga de Spider-Man.

El actor explicó que la presencia de Messi representó un respaldo muy importante para el proyecto y sorprendió al equipo de producción.

¿Por qué fue tan importante la participación de Messi?

Holland destacó que el campeón del mundo se animó a salir de su ámbito habitual para formar parte de una producción vinculada al universo de Marvel, algo que consideró un gesto excepcional.

“Que él saliera de su zona de confort y entrara en nuestro mundo de Spider-Man no solo fue emocionante, sino que nos dio mucha confianza en que la película que estábamos haciendo es algo que está llegando a todo el mundo, incluso al más grande de todos los tiempos, Messi”, afirmó.

El avance de Spider-Man: Un nuevo día, protagonizado por Messi junto a Holland, se convirtió en uno de los contenidos más comentados en redes sociales desde su lanzamiento y reforzó la estrategia global de promoción de la película.

La admiración de Holland por la carrera de Messi

Durante la entrevista, el actor también habló sobre la inspiración que representa el futbolista argentino para millones de personas y resaltó su capacidad para superar las dificultades a lo largo de su carrera.

“Yo soy un chico petiso y él también lo es, pero él superó eso y es el mejor jugador de toda la historia a pesar de algunas de sus desventajas y siempre me pareció alguien muy inspirador”, sostuvo.

Las declaraciones de Holland llegan semanas después del lanzamiento del adelanto de Spider-Man 4: Un nuevo día, una pieza promocional que sorprendió a los fanáticos de Marvel y del fútbol al reunir al actor británico con el capitán de la Selección argentina en una colaboración inédita que tuvo repercusión internacional.

La participación de Messi en el adelanto llamó la atención porque el capitán argentino rara vez forma parte de producciones vinculadas al cine o a franquicias de ficción. A lo largo de su carrera ha protagonizado campañas publicitarias de alcance global para distintas marcas, pero su aparición en una promoción relacionada con el universo de Marvel representó una colaboración inédita para millones de fanáticos.

El video fue recibido con entusiasmo tanto por los seguidores del fútbol como por los admiradores de Spider-Man. En pocas horas acumuló millones de reproducciones y generó miles de comentarios en redes sociales, donde muchos destacaron la química entre Holland y Messi y celebraron que una de las máximas figuras del deporte mundial aceptara participar en una producción de este tipo.