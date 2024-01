El corredor de la Municipalidad de Godoy Cruz ganó en terreno rival pero son Los caciques los que lideran el certamen de la Asociación Ciclista Mendocina

Una apretada definición entregó la duodécima segunda carrera de la temporada de la Asociación Ciclista Mendocina que se disputó en el departamento de Guaymallén.

Fue Diego Yanzón, representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz quien se adueñó de la competencia escoltado por el interminable Alejandro Corvalán y Nahuel Méndez (ambos corredores de la Municipalidad de Guaymallén), segundo y tercero respectivamente.

El segundo lugar alcanzado por Corvalán le permite al ciclista de la escuadra que dirige Javier Saavedra ser nuevamente el líder del campeonato mendocino de resistencia que ahora le lleva cinco puntos de diferencia a Matías Contreras, escolta en el certamen.

“La verdad que fue muy triste lo que pasó con el campeonato mendocino de ciclismo. No puede ser que nadie sabía por dónde ir. Ni los preventores, ni la policía, ni los comisarios. Hay que agradecer que no pasó nada grabe. Tuve una caída por culpa que nadie sabía para donde ir y además el tránsito estaba sin cortar. Fue un gran peligro. La verdad que fue algo impresentable. No se dan una idea del tiempo, el sacrificio y el dinero que gasta uno para poder competir y que sigan pasando estas cosas. No se de quien es la culpa pero esto tiene que cambiar. No da para más” dijo Nahuel Méndez en su red social de Facebook al referirse a las condiciones de seguridad del circuito, algo que viene pasando a menudo y que los ciclistas exigen cambiar.