Por primera vez en la zona Este hubo ronda de negocios de productores locales con importadores brasileños, un encuentro organizado por ProMendoza y que contó con el apoyo y la participación de los municipios de San Martín, Junín y Rivadavia.

El evento se realizó en el Templo del Vino y la experiencia apuntó a conectar, sin intermediarios, a los productores locales interesados en la exportación con supermercadistas y bocas de expendio de Brasil.

El intendente Raúl Rufeil destacó la importancia del encuentro y agradeció a ProMendoza y al vicegobernador, Mario Abed, “por haber pensado en la región del Este para abrir esta serie de encuentros que desde hoy hay en Mendoza con importadores de Brasil. Qué mejor mercado que el de Brasil y más en un tema tan en boga como el de los vinos, donde hay un excelente consumo”.

Los supermercadistas presentes en el templo del Vino están interesados en los vinos pero también en otros productos de la región. “Desde los municipios apostamos por el desarrollo de la producción, pero el esfuerzo local tiene que venir acompañado de las políticas nacionales de importación y exportación”, agregó Rufeil: “Podemos hacer muchos esfuerzos desde la región, pero si no hay un acompañamiento de la Nación se vuelve muy difícil y hoy solo existen trabas y cepos”.

De la ronda inversa participaron Mario Abed, vicegobernador de Mendoza; Raúl Rufeil, Héctor Ruiz y Miguel Ronco, intendentes de San Martín, Junín y Rivadavia, respectivamente; Mario Lázzaro, gerente de ProMendoza; Mario Ana y Martín Kerchner, senadores provinciales; Mauricio Di Césare, diputado provincial; y directores de Promoción Económica de Junín, San Martín y Rivadavia.

Además, participaron importadores y productores brasileros y empresarios, productores y emprendedores.

El intendente de Rivadavia, Miguel Ronco pidió también por una apertura nacional a los mercados: “Necesitamos que se abran las exportaciones, pero para ello, para salir al mundo, tenemos que tener una apertura de importaciones, de los insumos que son necesarios para que nuestros productos puedan ser exportados”.

A su turno, Héctor Ruiz, intendente de Junín, acompañado de representantes de la Bodega Raíces de Junín, brindó sus sensaciones: “Participamos esta ronda de negocios en busca de ampliar los horizontes de comercialización del núcleo de productores que hoy confían en nuestro establecimiento vitivinícola

También participó el senador nacional Alfredo Cornejo, quien señaló que “tan importante como producir alimentos es tener los canales de distribución adecuados. Podemos producir más, pero si no tenemos esos canales se nos pudre en las plantas o tienen precios muy bajos. El problema es que el desorden macroeconómico del gobierno nacional complica la vida de toda la cadena de producción y venta. Este gobierno termina su mandato en unos meses y no ha hecho otra cosa que poner parches sobre parches, y es un problema para Mendoza, para la gente que quiere trabajar y no veo que este gobierno tenga una respuesta. Mendoza está preparada para que le vaya bien con otro gobierno nacional y a eso es a lo que apuntamos”.

En el cierre, el vicegobernador Mario Abed confió en que las negociaciones abrirán un horizonte a empresas mendocinas: “Este trabajo es importante porque evita los intermediarios y une a vendedores con compradores de forma directa. Hoy estamos ante la posibilidad de extender nuestro campo de comercialización y eso es prometedor para la provincia”.