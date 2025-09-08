Un nuevo frente frío está ingresando al continente a la altura de Neuquén y Mendoza lo que provocó la alerta por viento Zonda mañana martes, fenómeno que podría durar hasta el miércoles.

Mendoza inició la semana con cierta estabilidad meteorológica y aumento de las temperaturas que tendrán un refuerzo luego de que ingrese un nuevo frente frío desde el océano Pacífico que provocará una nueva alerta por Viento Zonda, principalmente durante mañana martes desde el departamento de Malargüe.

En el centro del país el viento norte tomará aún más protagonismo, soplando con algunas ráfagas en provincias como Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. Toda la región central espera un martes con cielo algo a parcialmente nublado, y ascenso de temperaturas, con marcas máximas en general de 20 a 25 °C.

El miércoles 10 se producirá el paso de un frente frío por la franja central de Argentina.

En la Patagonia estará ingresando un débil frente frío desde el Pacífico, dejando cielos muy nublados con lluvias aisladas en la región, y nevadas particularmente en el sector cordillerano. Ambos fenómenos, tanto lluvia como nieve, se encuentran bajo alerta meteorológico de nivel amarillo para la cordillera centro y norte patagónica a lo largo del martes.

También, otro alerta oficial rige en particular para el sur de Mendoza, ante la probabilidad de viento Zonda en la tarde del martes con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Tiempo primaveral se irá afianzando con el correr de la semana en Argentina

El frente que afectará el martes la región Patagónica, hará lo propio durante el miércoles sobre Cuyo y la región central, aumentando la inestabilidad temporariamente.

En la cordillera mendocina se espera una jornada con nevadas en alta montaña y viento Zonda en zonas precordilleranas. En el llano, se sentirá el paso del frente frío en la mañana con ráfagas de viento del sector sur, pero sin pronóstico de precipitaciones. De manera similar, La Pampa, San Luis y Córdoba serán provincias donde se sentirán las fuertes ráfagas del sur desde la mañana.

Se acentuarán las altas temperaturas para la época en la segunda mitad de esta semana.

Hacia el centro-este de la Argentina, aumenta la probabilidad de precipitaciones el miércoles con el paso del frente frío. Las mayores probabilidades de lluvia se concentran sobre el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, en tanto que, sobre la parte noreste y la Capital Federal, la chance es muy baja durante la tarde.

En el norte argentino, se espera un miércoles muy estable y soleado, con ascenso de temperaturas. Las máximas estarían alcanzando en la tarde valores de 30 a 33 °C sobre el nor-noroeste del país.

¿Dónde habrá 35 °C esta semana?

Durante la segunda mitad de semana continuará acentuándose el clima primaveral sobre el centro y norte de la Argentina, con ausencia marcada de precipitaciones y ascenso sostenido de las temperaturas.

Para el próximo fin de semana, es posible que las marcas alcancen los 35 °C en provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa y parte oriental de Salta.