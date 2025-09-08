Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Estado del tiempo

Alerta en Mendoza por la ocurrencia de Viento Zonda por un frente frío

Un nuevo frente frío está ingresando al continente a la altura de Neuquén y Mendoza lo que provocó la alerta por viento Zonda mañana martes, fenómeno que podría durar hasta el miércoles.

Mendoza inició la semana con cierta estabilidad meteorológica y aumento de las temperaturas que tendrán un refuerzo luego de que ingrese un nuevo frente frío desde el océano Pacífico que provocará una nueva alerta por Viento Zonda, principalmente durante mañana martes desde el departamento de Malargüe.

En el centro del país el viento norte tomará aún más protagonismo, soplando con algunas ráfagas en provincias como Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. Toda la región central espera un martes con cielo algo a parcialmente nublado, y ascenso de temperaturas, con marcas máximas en general de 20 a 25 °C.

Tiempo clima Argentina pronóstico septiembre
El miércoles 10 se producirá el paso de un frente frío por la franja central de Argentina.

En la Patagonia estará ingresando un débil frente frío desde el Pacífico, dejando cielos muy nublados con lluvias aisladas en la región, y nevadas particularmente en el sector cordillerano. Ambos fenómenos, tanto lluvia como nieve, se encuentran bajo alerta meteorológico de nivel amarillo para la cordillera centro y norte patagónica a lo largo del martes.

También, otro alerta oficial rige en particular para el sur de Mendoza, ante la probabilidad de viento Zonda en la tarde del martes con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Tiempo primaveral se irá afianzando con el correr de la semana en Argentina

El frente que afectará el martes la región Patagónica, hará lo propio durante el miércoles sobre Cuyo y la región central, aumentando la inestabilidad temporariamente.

En la cordillera mendocina se espera una jornada con nevadas en alta montaña y viento Zonda en zonas precordilleranas. En el llano, se sentirá el paso del frente frío en la mañana con ráfagas de viento del sector sur, pero sin pronóstico de precipitaciones. De manera similar, La Pampa, San Luis y Córdoba serán provincias donde se sentirán las fuertes ráfagas del sur desde la mañana.

Tiempo clima Argentina pronóstico septiembre
Se acentuarán las altas temperaturas para la época en la segunda mitad de esta semana.

Hacia el centro-este de la Argentina, aumenta la probabilidad de precipitaciones el miércoles con el paso del frente frío. Las mayores probabilidades de lluvia se concentran sobre el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, en tanto que, sobre la parte noreste y la Capital Federal, la chance es muy baja durante la tarde.

En el norte argentino, se espera un miércoles muy estable y soleado, con ascenso de temperaturas. Las máximas estarían alcanzando en la tarde valores de 30 a 33 °C sobre el nor-noroeste del país.

¿Dónde habrá 35 °C esta semana?

Durante la segunda mitad de semana continuará acentuándose el clima primaveral sobre el centro y norte de la Argentina, con ausencia marcada de precipitaciones y ascenso sostenido de las temperaturas.

Para el próximo fin de semana, es posible que las marcas alcancen los 35 °C en provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa y parte oriental de Salta.

También puedes leer

Ambiente y biodiversidad

19º Censo del Cóndor Andino: avistaron a más de 40 ejemplares en Mendoza

Elecciones 2025

Alfredo Cornejo alertó que “el kirchnerismo no está muerto”

Estado del tiempo

Alerta en Mendoza por la ocurrencia de Viento Zonda por un frente frío

Elecciones 2025

Hebe Casado y Julio Cobos fueron críticos con Javier Milei

Hidrocarburos argentinos

Proyectan la producción de petróleo más alta del siglo y la de gas como la mayor de la historia

Elecciones 2025

Kicillof consolida su figura en la interna del peronismo y se proyecta para el 2027

Te puede interesar

Inscripciones abiertas

Becas de Estudio Universitario para deportistas de Mendoza

Ambiente y biodiversidad

19º Censo del Cóndor Andino: avistaron a más de 40 ejemplares en Mendoza

Elecciones 2025

Alfredo Cornejo alertó que “el kirchnerismo no está muerto”

Estado del tiempo

Alerta en Mendoza por la ocurrencia de Viento Zonda por un frente frío

Elecciones 2025

Hebe Casado y Julio Cobos fueron críticos con Javier Milei

Hidrocarburos argentinos

Proyectan la producción de petróleo más alta del siglo y la de gas como la mayor de la historia

Elecciones 2025

Kicillof consolida su figura en la interna del peronismo y se proyecta para el 2027

Elecciones 2025

Contundente victoria de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025

“Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas y existentes”

Primera Nacional

Gimnasia ganó 1 a 0 y es el nuevo líder del Torneo Clausura 2025

Heridos y pérdidas millonarias

Confirmaron que el incendio en la Feria de Guaymallén fue intencional

Heridos y pérdidas millonarias

Incendio en la Feria de Guaymallén: evaluarán cómo seguirá trabajando tras los daños

Tormenta de Santa Rosa

Cañón del Atuel: habilitaron el tránsito que había sido afectado por el temporal

Inseguridad vial

Un camión atropelló y mató a una chica de 17 en San Martín

Hockey césped

Marista se quedó con el clásico y es el nuevo líder del Clausura

Búsqueda de personas

Solicitan ayuda para encontrar a una joven desaparecida en Mendoza

Feriantes en alerta

Alerta por un incendio en el Mercado Cooperativo de Guaymallén

Corte Interamericana

El caso de Claudio Famar, abusador de menores, será estudiado internacionalmente

Nuevos caudalímetros

Terminaron los trabajos en Potrerillos y vuelve el servicio de agua

Sistema de riego

Irrigación busca mejorar el aprovechamiento del agua en Valle de Uco