En Mendoza, Independiente Rivadavia goleó 5 a 1 a Gimnasia y Esgrima y se impuso en el clásico

La Lepra reaccionó tras arrancar en desventaja y terminó aplastando al Lobo con una contundente goleada en el Gargantini. Fue 5 a 1 en un duelo interzonal que dejó señales fuertes de cara a lo que viene.

Independiente Rivadavia goleó 5 a 1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en un partido vibrante correspondiente a la fecha 16 interzonal de la Liga Profesional. El equipo de Alfredo Berti mostró carácter para revertir un inicio adverso y terminó construyendo una victoria contundente que ilusiona a sus hinchas. El clásico mendocino tuvo de todo: goles, polémicas, intensidad y una expulsión que condicionó el desarrollo del segundo tiempo.

¿Cómo fue la goleada de Independiente Rivadavia ante Gimnasia de Mendoza?

El encuentro comenzó de la peor manera para la Lepra. Apenas a los 35 segundos, Gimnasia sorprendió con un ataque rápido por la derecha: centro al área y Blas Armoa, con un certero cabezazo, abrió el marcador. El Lobo golpeó de entrada y generó incertidumbre en el equipo local.

Durante los primeros minutos, Independiente Rivadavia sintió el impacto. Buscó reaccionar rápidamente, pero cayó en un juego friccionado que derivó en varias tarjetas amarillas. El árbitro Yael Falcón Pérez tuvo que intervenir para ordenar el desarrollo.

Con el correr del primer tiempo, el conjunto de Berti logró serenarse. A partir del manejo de Tomás Bottari y José Florentín en la mitad de la cancha, comenzó a adueñarse del partido. La amplitud por las bandas con Matías Fernández y Sebastián Villa fue clave para romper la estructura defensiva de Gimnasia.

El empate llegó a los 18 minutos: centro preciso desde el córner ejecutado por Villa y Sheyko Studer ganó en lo alto para marcar el 1 a 1. A partir de ahí, la Lepra creció y generó varias situaciones claras, aunque se encontró con la solidez de César Rigamonti.

¿Qué pasó en el segundo tiempo y por qué fue clave la expulsión?

En el complemento, Independiente Rivadavia salió decidido a llevarse el partido. Desde el arranque impuso intensidad y arrinconó a Gimnasia, que no logró sostener el ritmo.

El segundo gol llegó temprano: Fabrizio Sartori capitalizó una jugada ofensiva y puso el 2 a 1. Ese tanto fue un golpe anímico muy fuerte para el Lobo, que pocos minutos después sufrió la expulsión de Franco Saavedra por una dura infracción.

Con un hombre menos, el equipo de Darío Franco perdió el orden. Independiente Rivadavia aprovechó cada espacio y comenzó a liquidar el encuentro. Álex Arce amplió la diferencia y, con el rival completamente desbordado, llegaron más goles.

Leonard Costa y Leonel Bucca completaron la goleada que desató el festejo en el estadio Bautista Gargantini. El equipo local no bajó la intensidad en ningún momento y dejó una imagen contundente.

¿Qué significa esta victoria para Independiente Rivadavia?

El triunfo no solo tiene valor por el resultado, sino también por el contexto. Independiente Rivadavia mostró capacidad de reacción, solidez colectiva y variantes ofensivas. Además, el equipo rotó jugadores pensando en su próximo compromiso internacional por la Copa Libertadores ante Deportivo La Guaira.

Este rendimiento refuerza la confianza del plantel y posiciona a la Lepra como un equipo competitivo en la Liga Profesional. La contundencia ofensiva y el dominio en el segundo tiempo son aspectos que entusiasman de cara a lo que viene.

Por el lado de Gimnasia, la derrota deja preocupación. El equipo había comenzado bien, pero no pudo sostener el nivel y terminó superado ampliamente. La expulsión terminó de inclinar la balanza en un partido que pasó de ser parejo a completamente dominado por el rival.

Síntesis del partido

Independiente Rivadavia (5): Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari y Matías Fernández; Sebastián Villa, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Gimnasia y Esgrima (1): César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Fermín Antonini, Facundo Lencioni, Ignacio Sabatini, Esteban Fernández; Blas Armoa. DT: Darío Franco.

Goles: Blas Armoa (GyE), Sheyko Studer, Fabrizio Sartori, Álex Arce, Leonard Costa y Leonel Bucca (IR).

Expulsado: Franco Saavedra (GyE).