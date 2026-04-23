El femicidio de Carla Magallanes sumó datos estremecedores tras la autopsia: habría sido atacada por la espalda y murió en minutos. El caso generó conmoción y no hubo una marcha en San Martín a pesar de haber sido convocada para pedir justicia.

El femicidio de Carla Magallanes en San Martín sigue sumando detalles que profundizan la conmoción en Mendoza por lo que convocaron a una marcha en el departamento del Este provincial la que finalmente fue postergada. La nueva fecha aún no ha sido confirmada.

En las últimas horas se conocieron los resultados preliminares de la autopsia, que revelaron una mecánica de ataque particularmente violenta y reforzaron la acusación contra el único detenido, Gabriel Eduardo Trejo.

La mujer, de 36 años, murió como consecuencia de una profunda herida de arma blanca en el cuello que le provocó una hemorragia masiva y un shock hipovolémico, lo que derivó en su fallecimiento en pocos minutos.

¿Qué reveló la autopsia del femicidio en San Martín?

Uno de los datos más escalofriantes del informe forense es la mecánica del ataque. Según los peritos, por las características de la herida, la principal hipótesis es que Carla Magallanes fue agredida por la espalda, presuntamente mientras estaba sentada y en un estado de total indefensión.

Este punto coincide con la posición en la que fue hallado el cuerpo por su madre, en el interior de una precaria vivienda ubicada en el distrito de Montecaseros, San Martín, Mendoza.

Para los investigadores, estas características refuerzan la hipótesis de alevosía, uno de los agravantes clave dentro de la causa.

¿Cuántos días llevaba muerta Carla Magallanes?

La necropsia también permitió establecer la data de muerte. El informe preliminar indicó que la víctima llevaba entre 48 horas y seis días fallecida al momento del hallazgo.

Este dato coincide con testimonios de vecinos que señalaron haber escuchado discusiones y gritos en días previos, lo que permitió reconstruir un contexto de violencia de género sostenida.

¿Qué pasó en la escena del crimen?

La escena presentó signos de extrema violencia y un posible intento de ocultamiento. Según la investigación, la vivienda había sido cerrada desde el exterior con cadenas y alambres, una situación que resultó clave para el descubrimiento del crimen.

Además, los testimonios recabados en la zona dieron cuenta de conflictos previos entre la víctima y su pareja, lo que fortaleció la línea investigativa.

¿Qué situación judicial enfrenta el acusado?

Ante la contundencia de las pruebas, el fiscal Gustavo Jadur avanzó rápidamente en la causa y formalizó la imputación por femicidio contra Gabriel Eduardo Trejo, de 38 años.

La acusación contempla el agravante por el vínculo y por mediar violencia de género, lo que habilita la pena de prisión perpetua según el Código Penal.

El sospechoso permanece detenido y a la espera de su traslado a la penitenciaría provincial.

¿Por qué convocan a una marcha por el femicidio?

El impacto del crimen generó una fuerte reacción social. En las últimas horas comenzó a circular una convocatoria para exigir justicia por Carla Magallanes.

La movilización está prevista para este jueves a las 17 en la Comisaría 12 de San Martín Mendoza, donde familiares, allegados y vecinos buscarán visibilizar el caso y reclamar respuestas.

El llamado a marchar también puso el foco en los antecedentes de violencia de género que tenía el acusado, un dato que profundizó la indignación y reactivó el reclamo social.

¿Quién era Carla Magallanes?

Carla Magallanes tenía 36 años y era madre de tres hijos. Según trascendió, atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad social al momento de ser asesinada.

El caso se convirtió en uno de los hechos más impactantes en lo que va del año en Mendoza y volvió a poner en agenda la problemática de la violencia de género, en un contexto de creciente preocupación social.