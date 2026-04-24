La Justicia hizo lugar al reclamo de Ramón y ordenó a la Caja Forense mantener la cobertura

El fallo judicial protege a una afiliada de la Caja Forense de Mendoza que iba a perder su cobertura médica. La medida fue impulsada por José Luis Ramón y obliga a garantizar la prestación mientras se resuelve el conflicto de fondo.

La Justicia de Mendoza hizo lugar a un reclamo impulsado por el exdiputado provincial José Luis Ramón y ordenó a la Caja Forense mantener la cobertura médica de una afiliada que estaba a punto de perder el servicio. La resolución, dictada por el Tribunal de Gestión Asociada N° 4, frena el corte previsto para fines de abril y garantiza la continuidad de la atención sanitaria.

La medida judicial alcanza a una profesional con más de 40 años de aportes al sistema, que continúa en actividad y que, según se planteó en la presentación, iba a ver vulnerado su derecho al acceso a la salud. El fallo, firmado por el juez Martín Miguel Basselucci, establece que la cobertura deberá mantenerse vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

¿Qué resolvió la Justicia sobre la Caja Forense?

El tribunal hizo lugar a una medida de protección presentada en favor de la afiliada, al considerar que existía un riesgo concreto de afectación de derechos fundamentales. En particular, se evaluó que el corte de la cobertura médica podía generar un daño irreparable, especialmente teniendo en cuenta la edad de la beneficiaria y su condición de aportante histórica.

En este sentido, la resolución ordena a la Caja Forense de Mendoza garantizar la prestación del servicio de salud de manera continua, al menos hasta que se resuelva definitivamente el conflicto que dio origen a la presentación judicial. La decisión no solo tiene impacto en el caso individual, sino que también sienta un precedente relevante para situaciones similares.

¿Por qué intervino José Luis Ramón?

La intervención de Ramón se dio en el marco de una denuncia previa en la que advertía sobre presuntas irregularidades en el sistema de asistencia médica de la Caja Forense. Según había planteado, existían decisiones que podrían afectar de manera directa a afiliados con muchos años de aportes, particularmente en lo referido a la continuidad de la cobertura.

El caso que ahora derivó en un fallo favorable forma parte de ese escenario. La afiliada representada enfrentaba la posibilidad concreta de quedarse sin cobertura a partir del 30 de abril, lo que motivó la presentación urgente ante la Justicia.

Tras conocerse la resolución, Ramón destacó que se trata de una medida que “protege derechos esenciales” y remarcó la importancia de recurrir a la vía judicial cuando se detectan situaciones que puedan implicar vulneraciones en el acceso a la salud.

¿Qué implica este fallo para otros afiliados?

Si bien la decisión judicial responde a un caso puntual, el impacto puede extenderse a otros afiliados que atraviesen situaciones similares. La resolución deja en claro que el acceso a la salud es un derecho que no puede ser restringido de manera arbitraria, especialmente cuando existen antecedentes de aportes prolongados al sistema.

En ese sentido, el fallo abre la puerta a que otros beneficiarios de la Caja Forense —e incluso de otras obras sociales o prepagas— puedan presentar reclamos judiciales en caso de considerar que sus derechos están siendo vulnerados.

El propio Ramón instó a los afiliados a no permanecer pasivos frente a este tipo de situaciones y a acudir a los tribunales si enfrentan cortes o limitaciones en la cobertura médica.

¿Qué conflicto hay con la Caja Forense de Mendoza?

El caso se inscribe en un contexto de creciente preocupación entre los afiliados de la Caja Forense de Mendoza, donde en los últimos días comenzaron a multiplicarse los cuestionamientos por posibles restricciones en el acceso a prestaciones médicas.

Si bien desde la institución no se han detallado públicamente los criterios detrás de estas decisiones, lo cierto es que los reclamos comenzaron a escalar y ya tienen impacto en el ámbito judicial.

Este fallo pone bajo la lupa el funcionamiento del sistema y podría derivar en una revisión más profunda sobre la legalidad de determinadas medidas adoptadas por la entidad.

¿Qué puede pasar ahora?

La medida dispuesta por la Justicia tiene carácter provisorio y se mantendrá vigente hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. Mientras tanto, la afiliada continuará contando con cobertura médica sin interrupciones.

En paralelo, se espera que el conflicto continúe en el plano judicial, especialmente si otros afiliados deciden avanzar con presentaciones similares. En ese escenario, la Caja Forense podría enfrentar una serie de causas que obliguen a redefinir su política de cobertura.

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El fallo que ordena mantener la cobertura médica no solo resuelve una situación urgente, sino que también envía una señal clara: ante posibles recortes en el acceso a la salud, la Justicia puede intervenir. En Mendoza, el caso ya genera impacto y podría marcar un antes y un después para los afiliados de la Caja Forense.