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Medio Oriente

Ataque en el Estrecho de Ormuz: Irán interceptó buques y crece la tensión con Estados Unidos

El Estrecho de Ormuz volvió a convertirse en un punto crítico tras un ataque de la Guardia Revolucionaria de Irán contra al menos tres buques comerciales, en un hecho que aumenta la tensión con Estados Unidos y pone en riesgo la frágil tregua vigente.

La situación en el Estrecho de Ormuz escaló este miércoles luego de que fuerzas de Irán interceptaran y atacaran embarcaciones que transitaban por una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo y provocara el aumento de tensión con Estados Unidos. El episodio ocurre en un contexto delicado, marcado por negociaciones abiertas y un alto el fuego que ahora queda bajo presión.

Según reportes de la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO), al menos tres cargueros fueron abordados o atacados en distintos puntos de la zona. Dos de ellos navegaban bajo bandera de Liberia y el restante bajo bandera panameña.

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¿Qué pasó en el Estrecho de Ormuz?

El incidente más grave involucró al buque Epaminondas, operado por la empresa griega Technomar Shipping. La embarcación fue atacada por una lancha rápida armada que se identificó como perteneciente a la Guardia Revolucionaria de Irán.

El ataque ocurrió a unas 15 millas náuticas al noreste de Omán. El capitán reportó disparos y lanzamiento de cohetes que impactaron en el puente de mando, generando daños materiales. A pesar de la violencia del episodio, no se registraron heridos entre los 21 tripulantes, en su mayoría de origen ucraniano y filipino.

Tras el ataque, el buque fue escoltado hacia un puerto iraní, donde quedó retenido.

¿Qué otros barcos fueron atacados por Irán?

Otro de los buques involucrados fue el Francesca, con bandera panameña y perteneciente a un importante grupo internacional de transporte marítimo. Este carguero fue interceptado a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán.

En este caso, no se reportaron daños ni víctimas, aunque la embarcación también fue forzada a dirigirse hacia territorio iraní.

El tercer barco afectado sería el Euphoria, también con bandera de Liberia. Según los reportes, fue atacado con disparos cuando intentaba salir del Estrecho de Ormuz, lo que evidencia un patrón de control y presión sobre la navegación en la zona.

¿Qué dijo Irán sobre los ataques?

A través de un comunicado oficial, la Guardia Revolucionaria confirmó la operación. Según indicaron, se trató de la detención de “barcos infractores” que fueron interceptados por su fuerza naval.

Las autoridades iraníes señalaron que las embarcaciones fueron incautadas y dirigidas hacia la costa del país. Además, dejaron abierta la posibilidad de nuevas acciones similares en el área.

La agencia iraní Tasnim reforzó esta postura al advertir sobre posibles medidas contra cualquier actividad que consideren una amenaza para la seguridad marítima en el Estrecho de Ormuz.

¿Por qué el conflicto en Ormuz genera preocupación mundial?

El Estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del comercio global, ya que por allí circula una parte significativa del petróleo que se exporta desde Medio Oriente hacia el resto del mundo.

Cualquier alteración en esta vía marítima tiene impacto directo en los mercados internacionales, en los precios del crudo y en la estabilidad geopolítica.

En este contexto, el ataque de Irán a buques comerciales no solo representa un hecho militar, sino también un movimiento con consecuencias económicas y diplomáticas.

¿Cómo impacta esto en la relación entre Irán y Estados Unidos?

Los ataques se producen en medio de una tregua anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien había decidido extender el alto el fuego mientras mantenía el bloqueo sobre Irán.

Sin embargo, esta nueva ofensiva pone en duda la continuidad de ese acuerdo. Además, ocurre pocos días después de que la armada estadounidense incautara un buque iraní, lo que incrementó la tensión entre ambos países.

El escenario actual muestra una escalada progresiva, donde cada acción de una parte genera una respuesta de la otra, debilitando cualquier intento de negociación.

Un punto crítico que vuelve a encender alarmas

El Estrecho de Ormuz vuelve a posicionarse como un foco de conflicto internacional. La decisión de Irán de interceptar y atacar buques comerciales marca un punto de inflexión en la tregua y abre un escenario de incertidumbre.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, en una región donde cualquier incidente puede tener consecuencias globales.

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