San Rafael habilitó el nuevo corredor de avenida El Libertador que mejora el crecimiento urbano

El Municipio finalizó 2.000 metros de asfalto entre Irene Curie y Vélez Sarsfield. La obra optimiza el tránsito, conecta distritos y potencia el desarrollo inmobiliario en el sur de la ciudad.

El departamento de San Rafael suma una de las obras viales más importantes de los últimos años con la habilitación del nuevo corredor de la avenida El Libertador, una intervención estratégica que ya comenzó a modificar la dinámica urbana de toda la zona sur.

El tramo, que se extiende desde Irene Curie hasta Vélez Sarsfield, abarca aproximadamente 2.000 metros de pavimento sobre una traza que anteriormente era de suelo natural. La transformación no solo mejora la transitabilidad, sino que genera un impacto directo en la conectividad entre barrios y distritos productivos y turísticos.

Durante la recorrida oficial, el intendente Omar Félix destacó el valor estructural del proyecto, al que definió como una obra largamente planificada y clave para el crecimiento del departamento.

¿Qué cambia con el nuevo corredor de avenida El Libertador?

El principal cambio radica en la calidad de la circulación. Pasar de una calle de tierra a una vía asfaltada implica mayor seguridad vial, reducción de tiempos de traslado y mejor acceso a distintos puntos del departamento.

Según explicaron desde el municipio, el nuevo corredor permite:

Mejorar la conexión entre barrios del sur de la ciudad

Facilitar el acceso a distritos como Rama Caída, Los Claveles y Cañada Seca

Optimizar la vinculación con zonas turísticas como Valle Grande

Este último punto es clave, ya que fortalece el circuito turístico del departamento, uno de los motores económicos de San Rafael.

¿Por qué esta obra es estratégica para el crecimiento urbano?

Más allá del tránsito, el impacto de la obra se proyecta a mediano y largo plazo. El pavimento, sumado a la infraestructura complementaria, genera condiciones favorables para el desarrollo urbano.

“El proyecto no solo mejora la circulación, también impulsa el crecimiento de toda la zona”, remarcó Omar Félix.

Este tipo de intervenciones suelen tener un efecto directo en:

La revalorización de terrenos

El desarrollo de nuevos loteos

La expansión de servicios urbanos

La atracción de inversiones privadas

En ese sentido, el corredor se posiciona como un eje clave para ordenar el crecimiento de la ciudad hacia el sur.

¿Qué obras complementarias se realizaron?

La intervención fue integral y no se limitó al asfaltado. Uno de los aspectos destacados es la incorporación de infraestructura que mejora la seguridad y la calidad del entorno.

Entre las principales mejoras se incluyen:

Instalación de más de 120 luminarias LED

Mejora en condiciones de visibilidad nocturna

Próxima demarcación vial

Intervenciones adicionales en el entorno urbano

Estas acciones permiten consolidar una traza moderna y adaptada a las necesidades actuales de circulación.

Por su parte, la secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti, subrayó que la obra también cumple un rol clave en la organización del tránsito.

¿Cómo impacta en el tránsito de San Rafael?

Uno de los objetivos centrales del proyecto es descomprimir arterias ya saturadas, como Vélez Sarsfield, que en los últimos años experimentaron un aumento significativo del flujo vehicular.

“La obra nos permite optimizar la circulación en sectores con fuerte crecimiento poblacional”, explicó Andrea Fichetti.

En términos prácticos, esto se traduce en:

Menor congestión en vías principales

Alternativas de circulación más eficientes

Mejor distribución del tránsito urbano

Este tipo de planificación es fundamental en ciudades en expansión, donde la infraestructura vial debe acompañar el crecimiento demográfico.

¿Qué impacto tendrá en la economía y el desarrollo local?

El efecto de una obra de estas características no se limita al tránsito. El nuevo corredor comienza a generar cambios visibles en el entorno económico y social.

La mejora en accesibilidad y conectividad:

Incrementa el valor de las propiedades

Incentiva desarrollos inmobiliarios

Favorece emprendimientos comerciales

Genera nuevas oportunidades de inversión

Además, la conexión con zonas turísticas como Valle Grande refuerza el perfil productivo del departamento, potenciando sectores vinculados al turismo, la gastronomía y los servicios.

En un contexto económico complejo, desde el municipio destacan que este tipo de obras representan una apuesta al desarrollo sostenido.

“Seguimos invirtiendo en infraestructura que genera oportunidades”, sostuvo el intendente, en referencia al impacto multiplicador de este tipo de intervenciones.

¿Por qué esta obra marca un antes y un después?

La habilitación del corredor de avenida El Libertador no es solo una mejora puntual, sino parte de una estrategia más amplia de desarrollo urbano.

La obra sintetiza varios ejes clave:

Conectividad

Seguridad vial

Planificación urbana

Desarrollo económico

En ese marco, se posiciona como una de las intervenciones más relevantes en infraestructura reciente en San Rafael.

El desafío hacia adelante será consolidar este crecimiento, acompañando la expansión con servicios y planificación que sostengan el desarrollo en el tiempo.