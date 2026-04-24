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Temporal en Argentina: anuncian vientos intensos y la llegada del frío polar en gran parte del país

Un ciclón extratropical provocará un temporal con ráfagas muy fuertes de viento, lluvias aisladas y un marcado descenso de temperatura en gran parte del país durante el fin de semana.

Argentina se prepara para un temporal con un cambio de tiempo significativo, con un estado del tiempo, con vientos intensos y la llegada del frío polar, que impactará principalmente en el centro y este del país, pero cuyos efectos se sentirán a escala nacional. El fenómeno estará marcado por vientos intensos, algunas lluvias y el ingreso de una masa de aire frío que provocará un brusco descenso térmico en el inicio de la semana.

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¿Qué fenómeno provoca el temporal en Argentina?

El origen de este escenario está en la formación de un ciclón extratropical sobre el Mar Argentino. Este sistema se desplazará desde la Patagonia hacia el centro del país, impulsando aire muy frío de origen polar.

La combinación de baja presión en intensificación y el ingreso de aire frío genera condiciones ideales para el desarrollo de vientos intensos e inestabilidad. Se trata de un fenómeno habitual para la época, pero con una intensidad que obliga a prestar atención en distintas regiones.

Imagen satelital del avance de una gran masa de aire frío polar sobre la República Argentina el viernes 24 de abril a las 12.25.

¿Dónde se sentirá más el viento?

El mayor impacto se registrará en la zona central y el este del país. La provincia de Buenos Aires será una de las más afectadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h en sectores costeros.

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano también se esperan vientos fuertes, con ráfagas de hasta 70 km/h. Además, el fenómeno se extenderá a otras provincias de la región pampeana, con menor intensidad hacia el norte.

Ciudades como Mar del Plata aparecen entre las más comprometidas, especialmente durante la tarde del domingo, cuando se prevé el pico de intensidad.

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¿Habrá lluvias importantes?

Las lluvias estarán presentes, pero no serán el factor más relevante del temporal. Se esperan chaparrones aislados en distintas regiones del centro y este del país, con acumulados en general leves a moderados.

Las precipitaciones más persistentes podrían concentrarse en la franja costera bonaerense, aunque sin representar un riesgo significativo por sí solas. El protagonismo lo tendrá el viento.

¿Qué dice el alerta oficial?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por vientos fuertes que alcanza a buena parte del territorio, especialmente en el centro y este del país.

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Las principales recomendaciones son:

  • Evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad
  • Asegurar objetos que puedan volarse
  • Mantenerse informado a través de canales oficiales

¿Cómo será el cambio de temperatura?

Detrás del frente frío llegará una masa de aire polar que provocará un descenso marcado de las temperaturas en todo el país.

El inicio de la semana estará caracterizado por un ambiente más estable, pero mucho más frío. Este cambio se sentirá con fuerza en la región pampeana, donde podrían registrarse las primeras heladas del año, especialmente en zonas rurales.

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¿Qué se espera para los próximos días?

El lunes marcará el comienzo de una nueva etapa climática. Aunque el viento perderá intensidad, el aire frío ya estará instalado en gran parte del país.

Se esperan mañanas frías, cielos más despejados y condiciones típicamente otoñales. El temporal dejará así un escenario claro: un fin de semana con viento e inestabilidad, seguido de días más estables pero con temperaturas bajas en casi toda Argentina.

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¿Qué problemas puede provocar el temporal en distintas regiones?

Más allá del viento y el descenso térmico, este tipo de fenómenos suele generar complicaciones concretas en distintas zonas del país. En áreas urbanas, las ráfagas intensas pueden provocar caída de árboles, postes y cortes en el suministro eléctrico, además de dificultades en el tránsito, especialmente para vehículos de gran porte. En regiones rurales, el ingreso de aire frío puede afectar cultivos sensibles y acelerar la aparición de heladas tempranas. A esto se suma el impacto en actividades cotidianas y productivas, como el transporte, la logística y las tareas al aire libre, que podrían verse alteradas durante las horas de mayor intensidad del temporal.

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