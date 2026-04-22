Armas en escuelas de Mendoza: liberaron a una mujer imputada por intimidación pública

La Justicia de Mendoza le otorgó la libertad a la mujer acusada de entregar un arma a su hijo en medio de amenazas escolares. Está imputada por intimidación pública agravada y el caso se da en un contexto de creciente preocupación en las escuelas.

Las armas en escuelas de Mendoza vuelven a estar en el centro de la preocupación pública tras la liberación de una mujer imputada por intimidación pública. La acusada había sido detenida por entregarle un arma —una réplica— a su hijo adolescente en medio de un escenario de amenazas escolares que generó alarma en la comunidad educativa.

Según confirmaron fuentes judiciales, la mujer continúa imputada por el delito de intimidación pública agravado por la participación de un menor, luego de que se comprobara que le habría entregado un arma a su hijo adolescente con el argumento de que se protegiera frente a amenazas.

¿Por qué liberaron a la mujer imputada en Mendoza?

La decisión fue tomada este martes por la noche por el fiscal Juan Manuel Sánchez, quien autorizó el recupero de la libertad de la acusada mientras continúa la investigación.

De acuerdo al parte oficial del Ministerio Público Fiscal, la medida se adoptó tras un pedido formal presentado por la defensa de la mujer. En este contexto, se evaluaron distintos factores procesales que permitieron otorgar el beneficio, aunque sin modificar su situación judicial.

Es decir, si bien la mujer recuperó la libertad, sigue siendo investigada y deberá responder ante la Justicia por el delito que se le imputa.

¿Qué delito se le imputa y qué implica?

La acusación es por intimidación pública agravada por la participación de un menor, una figura penal que se aplica cuando se generan situaciones de alarma social, especialmente en contextos sensibles como el ámbito educativo.

En este caso, la investigación pone el foco en el rol de la mujer como progenitora, ya que habría instigado a su hijo a portar un arma —en este caso, una réplica— dentro de una escuela.

Este tipo de conductas son consideradas de gravedad, no solo por el hecho en sí, sino por el impacto que generan en la comunidad, particularmente en un contexto donde se registraron múltiples amenazas escolares en Mendoza en los últimos días.

¿Qué elementos tuvo en cuenta la Justicia?

Durante el avance de la causa, los investigadores valoraron distintos aspectos. Entre ellos, la condición de la mujer como responsable legal del menor y su presunta participación activa en el hecho.

Además, se tuvo en cuenta la severidad de la escala penal del delito imputado, que contempla la posibilidad de una pena de cumplimiento efectivo en caso de ser hallada culpable.

Estos elementos fueron considerados al momento de definir su situación procesal, aunque no impidieron que se le otorgara la libertad bajo determinadas condiciones.

¿Cómo se vincula este caso con las amenazas en escuelas?

El episodio se da en un contexto de alta sensibilidad social en Mendoza, donde en los últimos días se registró una seguidilla de amenazas en establecimientos educativos.

Estos hechos generaron temor entre estudiantes, familias y docentes, y obligaron a reforzar protocolos de seguridad en distintas instituciones.

En ese marco, el caso adquiere una dimensión mayor, ya que no solo involucra una situación individual, sino que se inserta en un escenario más amplio de preocupación por la seguridad escolar.

¿Qué puede pasar ahora con la causa?

La investigación continuará en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar el grado de responsabilidad de la mujer en el hecho.

Mientras tanto, la imputada deberá cumplir con las condiciones que le haya impuesto la Justicia para mantener su libertad, en tanto avanza el proceso judicial.

El caso podría tener nuevas definiciones en las próximas semanas, en función de las pruebas que se incorporen y las decisiones que adopte la fiscalía.