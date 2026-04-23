Cura DJ en Mendoza: cuándo toca Guilherme Peixoto y qué se sabe del multitudinario suceso

El “cura DJ” Guilherme Peixoto llegará a Mendoza el 10 de octubre: el show no será gratuito, podría reunir a miles y ya proyecta un impacto social en la provincia.

La llegada del llamado “cura DJ” al departamento de Junín, en el Este de Mendoza ya genera fuerte expectativa y empieza a posicionarse como uno de los sucesos más convocantes del año.

Se trata de Guilherme Peixoto, quien se presentará el próximo 10 de octubre en en el Parque del Sol en Junín, tras el impacto masivo que provocó su reciente actuación en Plaza de Mayo, donde más de 150 mil personas participaron de una propuesta que combina música electrónica con un mensaje religioso.

La confirmación fue dada por el vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedictis, quien aclaró que la iniciativa no surge directamente de la Iglesia, sino de una productora privada que impulsa la visita y organiza la logística del evento.

¿Cuándo y dónde será el show del cura DJ en Mendoza?

La fecha ya está definida: el evento se realizará el 10 de octubre, en función de la ajustada agenda internacional del sacerdote portugués.

En cuanto al lugar, aún no hay confirmación oficial, aunque el Parque Recreativo Dueño del Sol aparece como la principal alternativa por su capacidad para albergar a una gran cantidad de público y sus condiciones para este tipo de espectáculos.

Se espera que en los próximos días se definan detalles clave como el predio definitivo, la venta de entradas y la logística de acceso.

¿El evento del cura DJ será gratuito o pago?

A diferencia de lo ocurrido en Buenos Aires, donde la convocatoria fue libre y gratuita, en Mendoza el evento sería pago.

Esto se debe a que la organización está en manos privadas, lo que implica costos de producción, seguridad y estructura. Sin embargo, desde el Arzobispado remarcaron que el objetivo no es únicamente comercial, sino también generar un impacto positivo en la comunidad.

¿Cuál es el mensaje detrás del fenómeno del cura DJ?

Más allá del show, uno de los puntos centrales es el mensaje que busca transmitir Guilherme Peixoto. Según explicó De Benedictis, la propuesta apunta a resignificar espacios como la música electrónica, históricamente asociados a excesos, para transformarlos en ámbitos de encuentro, reflexión y valores.

En esa línea, el evento buscará promover conceptos como la esperanza, la unidad y la paz, en sintonía con el mensaje impulsado por el Papa Francisco.

“La propuesta busca ofrecer una experiencia positiva, especialmente para los jóvenes, y generar un espacio de encuentro distinto”, explicó el vocero.

¿Puede dejar un impacto social en Mendoza?

Uno de los aspectos más relevantes del evento es que podría dejar un legado concreto en la provincia.

Según se anticipó, existe la intención de que la visita impulse la creación de un espacio de acompañamiento para personas con adicciones en la zona Este. Esta iniciativa estaría vinculada al trabajo que ya desarrolla la organización Hogar de Cristo en distintos puntos del país.

Este enfoque refuerza la idea de que el evento no se limita a lo artístico, sino que también busca generar un impacto social real.

¿Qué lectura hace la Iglesia sobre este fenómeno?

Desde la Iglesia reconocen que el fenómeno del “cura DJ” genera sorpresa, incluso dentro de la propia institución. Sin embargo, lo interpretan como parte de un cambio de época.

En ese contexto, plantean la necesidad de acompañar nuevas formas de expresión sin perder el mensaje central, adaptándose a las formas en que los jóvenes se vinculan hoy con la música y la espiritualidad.

¿Qué pasa con la situación social y la asistencia en Mendoza?

En paralelo, De Benedictis también se refirió al contexto social actual y reconoció un crecimiento en la demanda de asistencia, especialmente en sectores vulnerables.

Si bien evitó dar cifras concretas, aseguró que la problemática es visible y que la Iglesia trabaja activamente para dar respuestas.

“Más que preocuparnos, estamos ocupados. Esto requiere un abordaje integral: no alcanza con asistencia básica, hay que acompañar a las personas para que puedan salir adelante”, sostuvo.

En ese sentido, convocó a toda la sociedad a involucrarse, destacando que la situación afecta a cada vez más personas y requiere soluciones concretas y sostenidas.