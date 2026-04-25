Alerta por viento sur y descenso de temperatura en Mendoza: cómo estará el fin de semana

El pronóstico anticipa viento moderado, inestabilidad en el Este y un marcado descenso térmico en Mendoza. Defensa Civil mantiene el monitoreo ante posibles cambios en las condiciones.

El estado del tiempo en Mendoza presenta un cambio importante este fin de semana, con viento sur, nubosidad variable y una baja en las temperaturas que se hará sentir especialmente desde el domingo. Según el reporte oficial, las condiciones estarán marcadas por la inestabilidad en algunas zonas y un progresivo ingreso de aire frío que modificará el escenario en toda la provincia de Mendoza.

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil informaron que se mantiene el monitoreo constante ante posibles variaciones, especialmente por la intensidad del viento y el descenso térmico previsto.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza este sábado?

El sábado se presentará con condiciones relativamente estables en gran parte del territorio, aunque con algunos focos de inestabilidad. Durante la mañana, la Zona Este —principalmente Santa Rosa y La Paz— podría registrar precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en áreas rurales.

Estas lluvias serían aisladas y tenderían a disiparse hacia el mediodía, dando paso a una mejora progresiva con cielo parcialmente nublado a despejado durante la tarde.

En cuanto al viento, se espera circulación leve del sur entre las 07:00 y las 20:00, afectando a toda la provincia pero sin ráfagas significativas.

Las temperaturas se mantendrán moderadas:

Máxima: 21°C

Mínima: 6°C en Malargüe y Valle de Uco

Mínima: 11°C en el resto de Mendoza

En alta montaña, el panorama será más estable, con cielo completamente despejado.

¿Qué pasará el domingo con el viento sur?

El domingo marcará un cambio más notorio. Se prevé el ingreso de viento sur moderado desde las primeras horas del día, comenzando en la Zona Sur alrededor de las 08:00 y extendiéndose hacia el Gran Mendoza y el resto de la provincia cerca de las 10:00.

Las velocidades promedio oscilarán entre 40 y 45 km/h, lo que puede generar incomodidad y un descenso térmico más marcado. Este fenómeno se mantendría hasta aproximadamente las 21:00.

En paralelo, aumentará la nubosidad:

Desde las 11:00 en el Gran Mendoza

Con posible inicio previo en la Zona Este

Extensión hacia el Valle de Uco durante la jornada

A pesar de la mayor cobertura nubosa, no se esperan precipitaciones para este día.

Las temperaturas reflejarán el impacto del aire frío:

Máxima: 16°C

Mínima: 7°C en zonas frías

Mínima: 11°C en el resto

En cordillera, el cielo continuará despejado.

¿Se viene un fuerte descenso de temperatura el lunes?

El lunes se consolidará el ingreso de aire frío, con un escenario más invernal en varios sectores de Mendoza. Durante el día, el viento rotará al norte pero será leve y limitado al llano provincial.

La mañana comenzará mayormente despejada, aunque con algunas excepciones en el sur, como General Alvear. Sin embargo, desde la tarde se espera un aumento progresivo de la nubosidad:

Desde las 14:00 en Zona Sur

Desde las 17:00 en Zona Este

El dato más relevante será la temperatura mínima, que descenderá de forma significativa:

Entre 0°C y -1°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco

Entre 4°C y 5°C en el resto de la provincia

Las máximas se ubicarán entre 16°C y 17°C.

En alta montaña, se anticipa un cambio más marcado: cielo seminublado por la mañana y precipitaciones moderadas desde las 16:00 en la cordillera sur, extendiéndose hacia sectores centrales.

¿Qué zonas estarán más afectadas por el frío y el viento?

El impacto será desigual según la región:

Zona Este: lluvias débiles el sábado y aumento de nubosidad posterior

lluvias débiles el sábado y aumento de nubosidad posterior Zona Sur: ingreso temprano del viento y mayor variabilidad

ingreso temprano del viento y mayor variabilidad Valle de Uco: fuerte descenso térmico, con mínimas cercanas a cero

fuerte descenso térmico, con mínimas cercanas a cero Gran Mendoza: viento moderado el domingo y nubosidad en aumento

Estas condiciones obligan a prestar atención, especialmente en actividades al aire libre, circulación en rutas y zonas rurales.

Recomendaciones ante el cambio de tiempo

Ante este escenario, las autoridades recomiendan:

Asegurar objetos que puedan volarse por el viento

Abrigarse adecuadamente, especialmente niños y adultos mayores

Manejar con precaución en zonas afectadas por ráfagas

Seguir los reportes oficiales actualizados

El monitoreo continuará activo por parte de Defensa Civil, que evaluará la evolución del pronóstico en tiempo real.

Un fin de semana con condiciones variables en Mendoza

El pronóstico marca un fin de semana dinámico: comienza con cierta inestabilidad, sigue con viento moderado y termina con un marcado descenso de temperatura.

Este combo climático vuelve a poner en agenda la importancia de estar informados y preparados ante cambios bruscos, típicos del otoño mendocino.