Mendoza
Heridos y pérdidas millonarias

Confirmaron que el incendio en la Feria de Guaymallén fue intencional

La Justicia comprobó que el incendio en la Feria de Guaymallén fue intencional luego de analizar las cámaras de seguridad. El siniestro dejó cuatro galpones destruidos, enormes pérdidas materiales y una bombera herida durante el operativo.

La investigacción llegada a cabo desde la Justicia de Mendoza confirmó que el incendio que arrasó con cuatro galpones del Mercado Cooperativo de Guaymallén fue provocado. Las cámaras de seguridad captaron a dos personas iniciando el fuego, y la investigación ahora apunta a identificarlas.

Durante el trabajo de los bomberos para sofocar las llamas, un techo colapsó y un portón metálico cayó sobre una auxiliar de 38 años del Cuartel Central.

La mujer sufrió politraumatismos y debió ser trasladada al Hospital del Carmen, donde fue asistida y más tarde recibió el alta médica.

El incendio pudo ser controlado tras un operativo con siete frentes de ataque, aunque los daños en los galpones afectados fueron totales. Entre las pérdidas se contabilizaron cámaras frigoríficas, camiones, autoelevadores, bobinas de papel, pallets y diversa mercadería, lo que significó un duro golpe para los comerciantes del predio.

El Ayudante Fiscal Rafael Amadei dispuso la intervención de la UID y Delitos Tecnológicos, que analizaron las filmaciones de seguridad. En ellas se observa a dos sospechosos generando el fuego y huyendo luego por una medianera, lo que permitió establecer que el siniestro en la Feria de Guaymallén fue intencional.

