Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Maiipú

Falleció un adolescente luego de estrellarse contra un árbol

Por el momento se desconocen las causas exactas del fatal accidente en el que un adolescente de 19 murió luego de estrellarse contra un árbol en el departamento de Maipú.

Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de un joven de 19 años en la madrugada de este sábado en el departamento de Maipú.

Según indicó el ministerio de Seguridad, el incidente se registró a las 05.06 en la intersección de las calles Don Bosco y Acceso Este, en Rodeo del Medio, cuando el conductor perdió el control de su vehículo, chocó contra un árbol y quedó atrapado en interior del auto.

Personal policial, bomberos y el servicio coordinado de emergencia acudieron al lugar pero, a pesar de los esfuerzos, el equipo médico no pudo salvarle la vida a la víctima, identificado como Alejandro Ezequiel Palaguerra, de 19 años.

Las autoridades están investigando las causas exactas que llevaron a que el conductor perdiera el control de su vehículo y terminara trágicamente.

También puedes leer

Homenaje a San Martín

El museo de Boulogne Sur Mer recibió la imagen del Cerro de la Gloria

Alivio económico

Partido de los Jubilados pide que la exención de tasas sea en todo Mendoza

San Rafael

Dique El Nihuil: se tiñó de rosa el lago en el sur de Mendoza por los flamencos

Maiipú

Falleció un adolescente luego de estrellarse contra un árbol

En Santa Rosa

Recuperan en Mendoza caballos robados para vender sus carnes

En Rivadavia

Con el uso de una Taser salvaron la vida a un hombre atrincherado en Mendoza

Te puede interesar

Wine Expo 2025

El caballero del vino argentino desafía “pensar en las nuevas tribus”

Homenaje a San Martín

El museo de Boulogne Sur Mer recibió la imagen del Cerro de la Gloria

Alivio económico

Partido de los Jubilados pide que la exención de tasas sea en todo Mendoza

San Rafael

Dique El Nihuil: se tiñó de rosa el lago en el sur de Mendoza por los flamencos

Maiipú

Falleció un adolescente luego de estrellarse contra un árbol

En Santa Rosa

Recuperan en Mendoza caballos robados para vender sus carnes

En Rivadavia

Con el uso de una Taser salvaron la vida a un hombre atrincherado en Mendoza

Día del Niño

Sigue la feria del juguete en Guaymallén

En su casa

Encontraron muerto en Mendoza a uno de los imputados por el caso Bento

Patrimonio provincial

Un nuevo cuadro de San Martín se suma al Memorial de la Bandera

Torneo Clausura

Blindaje tecnológico y anillos de seguridad: para el duelo Lepra – Boca

Inseguridad vial

Dos jóvenes murieron en Lavalle por un accidente de tránsito

Corredor Bioceánico

Detuvieron a un mendocino armado que intentaba cruzar a Chile

Donde vivía Pescarmona

Esto le cuesta a Mendoza mantener la casa oficial del gobernador

Torneo Clausura 2025

La Lepra ensaya con vistas al duelo contra Boca Juniors en Mendoza

Inseguridad en Capital

Preventores de la Ciudad de Mendoza podrán portar pistolas Taser

En Guaymallén

Comienza la Wine Expo 2025 en el Hilton: 130 bodegas, gastronomía y música

En Buenos Aires

A casi un mes de votar, el peronismo y Milei están cabeza a cabeza

Agilidad y efectividad

Mendoza proyecta reformar el Código Procesal Penal y agilizar la Justicia

Turismo de alta gama

Nadal invertirá en el país en hoteles de lujo y Mendoza no será la excepción