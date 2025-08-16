Por el momento se desconocen las causas exactas del fatal accidente en el que un adolescente de 19 murió luego de estrellarse contra un árbol en el departamento de Maipú.

Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de un joven de 19 años en la madrugada de este sábado en el departamento de Maipú.

Según indicó el ministerio de Seguridad, el incidente se registró a las 05.06 en la intersección de las calles Don Bosco y Acceso Este, en Rodeo del Medio, cuando el conductor perdió el control de su vehículo, chocó contra un árbol y quedó atrapado en interior del auto.

Personal policial, bomberos y el servicio coordinado de emergencia acudieron al lugar pero, a pesar de los esfuerzos, el equipo médico no pudo salvarle la vida a la víctima, identificado como Alejandro Ezequiel Palaguerra, de 19 años.

Las autoridades están investigando las causas exactas que llevaron a que el conductor perdiera el control de su vehículo y terminara trágicamente.