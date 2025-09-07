Diversos daños de gravedad se produjeron producto del incendio que afectó a buena parte de la infraestructura de la Feria de Guaymallén por la que mañana lunes se producirá una reunión clave donde participará el intendente Marcos Calvente con el fin de analizar cómo seguirá trabajando.

La Feria de Guaymallén quedó seriamente afectada por el intenso incendio en cuatro de sus galpones donde las pérdidas y los graves daños materiales aún están siendo evaluados, situación por la cual mañana lunes el intendente Marcos Calvente encabezará una reunión con el fin de analizar cómo seguirán trabajando los feriantes.

Por el siniestro cinco personas resultaron con heridas varias al tratar de sofocar las grandes llamas que en un momento produjo el derrumbe de uno de los techos de los galpones afectados donde los daños fueron totales.

De los siete galpones del predio solo uno quedó en pie. Las demás estructuras cedieron debido a la magnitud del fuego y al abundante material combustible. El incendio se encuentra controlado y las cuadrillas trabajan en la etapa de enfriamiento para evitar la reactivación de focos.

Oficialmente se conoció el parte de pérdidas y heridos

Lugar: Feria de Guaymallén, calles Gutemberg y Sarmiento

Víctimas:

Aux. 2° PP. E. E. T. M.(38), Bomberos Cuartel Central. M.A.S. (57), propietario del Galpón 1. G. Y. G. (26), propietaria del Galpón 2 D. A. E (42), propietario del Galpón 3 L. A. G (55), propietario del Galpón 4

Vecinos alertaron a la línea de emergencias sobre un incendio declarado en el interior de la Feria de Guaymallén. Personal policial arribó al lugar realizando cortes perimetrales y constató la presencia de vehículos en el interior. Intervinieron dotaciones de Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, Maipú, Guaymallén, Luján y Barriales, junto con Defensa Civil.

Cuatro galpones se incendiaron total, produciéndose en el sector norte el derrumbe de un techo con la caída de un portón metálico de 4 metros por 2,5 metros sobre la Auxiliar 2°.

Arribó el SEC quienes asistieron a la Auxiliar y la diagnosticaron con politraumatismo por aplastamiento, disponiéndose su traslado al Hospital del Carmen, donde le otorgaron el alta médica tras las curaciones.

Por directivas del Ayudante Fiscal Dr. Rafael Amadei, trabajaron en el lugar UID y Delitos Tecnológicos, estableciéndose que cámaras de seguridad internas captaron a dos sujetos iniciando el fuego, quienes luego huyeron saltando una medianera.

Tras el trabajo con siete frentes de ataque, se logró contener el incendio y se realizaron tareas de enfriamiento. Los daños fueron totales en cuatro galpones:

• Galpón 1: daños en una cámara frigorífica, un autoelevador y mercaderías varias.

• Galpón 2: tres autoelevadores y pallets vacíos.

• Galpón 3: dos camiones, dos autoelevadores, mercaderías varias y una cámara de frío.

• Galpón 4: dos autoelevadores, una cámara frigorífica, mercaderías varias y bobinas de papel.

Interviene Oficina Fiscal de Jurisdicción.