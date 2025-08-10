Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
En el Valle de Uco

Las duras medidas contra la docente por presunta distribución de pornografía infantil

Si bien la docente está en libertad por el pago de una fianza, la investigación sigue su curso y ahora revisarán los dispositivos electrónicos secuestrados como parte de la investigación por presunta pornografía infantil.

Esta semana, una docente de Tupungato fue detenida y acusada de distribuir material de abuso sexual infantil. La mujer, que se desempeñaba como vicedirectora suplente y maestra titular, fue arrestada por personal de la Policía de Investigaciones a raíz de una investigación iniciada por un reporte de Google, que detectó la carga de videos con contenido de abusos contra menores en una de sus plataformas.

La alerta provino del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) en Estados Unidos, una organización dedicada a la investigación de casos de menores explotados. El informe detallaba que la actividad había sido registrada en tres dispositivos ubicados en Tupungato, Mendoza, la cual luego fue derivada al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que dio intervención a la Unidad Fiscal del Valle de Uco, a cargo del fiscal Pablo Fossaroli.

Tras reunir las pruebas, se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio de la maestra y, durante el operativo, efectivos de la Unidad Investigativa de Tupungato secuestraron varios celulares, tablets y pendrives que serán peritados para obtener más evidencia que se sumará al expediente.

La decisión de la DGE contra la docente por presunta pornografía infantil

La docente fue imputada por el delito de distribución de material de abuso sexual infantil y posteriormente recuperó su libertad tras el pago de una fianza.

Al respecto, la Dirección General de Escuelas (DGE) tomó medidas inmediatas y decidió dar de baja de su cargo como vicedirectora suplente y se dispuso su traslado preventivo de la función de maestra titular.

Esta medida le impide acercarse a la escuela o a los niños. Además, el caso fue remitido a la Junta de Disciplina de la DGE, que ha iniciado un expediente administrativo en paralelo a la investigación judicial.

También puedes leer

Las Pymes en julio

Las ventas minoristas no repuntan y caen a nivel mensual e interanual

PISATÓN 2025

Llega a Mendoza la evaluación internacional que desafía a los estudiantes

En el Valle de Uco

Las duras medidas contra la docente por presunta distribución de pornografía infantil

Cosmovisión andina

Así es la pirca arqueológica incaica hallada en la altura del Cerro Aconcagua

En toda Mendoza

Las mujeres serán el eje para potenciar el desarrollo económico

Horacio Gramajo, un bon vivant y creador, junto con su hermano Arturo, del clásico de la gastronomía porteña

Elecciones 2025

Revuelto Gramajo, dos hermanos, CABA y lo que en Mendoza quieren cenar

Te puede interesar

Regional de rugby

Los Tordos ganó en Bermejo al Mendoza RC y es el nuevo líder del Top 8

Las Pymes en julio

Las ventas minoristas no repuntan y caen a nivel mensual e interanual

PISATÓN 2025

Llega a Mendoza la evaluación internacional que desafía a los estudiantes

En el Valle de Uco

Las duras medidas contra la docente por presunta distribución de pornografía infantil

Cosmovisión andina

Así es la pirca arqueológica incaica hallada en la altura del Cerro Aconcagua

En toda Mendoza

Las mujeres serán el eje para potenciar el desarrollo económico

Horacio Gramajo, un bon vivant y creador, junto con su hermano Arturo, del clásico de la gastronomía porteña
Elecciones 2025

Revuelto Gramajo, dos hermanos, CABA y lo que en Mendoza quieren cenar

Vino Argentino

John Barker, titular de la OIV, ofrecerá en Mendoza una charla magistral

Minería en Uspallata

Con voces a favor y en contra inició la audiencia virtual de PSJ Cobre Mendocino

Inseguridad vial

Murió una joven de 18 luego de chocar con su moto en Ciudad

Carreras universitarias

Decenas de miles de adolescentes visitaron la Expo Educativa de Mendoza

Guía ante una emergencia

Así tenés que actuar si creés estar ante un ACV en Mendoza

Elecciones 2025

Las 8 opciones electorales que quedaron en pie en Mendoza

Tras la media sanción

La UNCuyo presiona a senadores nacionales por la Ley de Financiamiento

ExDT de Talleres

El hockey sobre patines despide al legendario Mario Agüero

Averiguación de paradero

Buscan a un hombre desaparecido en Dorrego, Guaymallén

Paz, pan y trabajo

San Cayetano: custodiados por la policía marcharon en Mendoza

Salud comunitaria

El Gobierno de Mendoza sancionará a padres antivacunas

Estado del tiempo

Llegaron los vientos y la inestabilidad a la provincia de Mendoza

Clausura 2025

El Tomba e Independiente ya tienen árbitros para la fecha 4