Si bien la docente está en libertad por el pago de una fianza, la investigación sigue su curso y ahora revisarán los dispositivos electrónicos secuestrados como parte de la investigación por presunta pornografía infantil.

Esta semana, una docente de Tupungato fue detenida y acusada de distribuir material de abuso sexual infantil. La mujer, que se desempeñaba como vicedirectora suplente y maestra titular, fue arrestada por personal de la Policía de Investigaciones a raíz de una investigación iniciada por un reporte de Google, que detectó la carga de videos con contenido de abusos contra menores en una de sus plataformas.

La alerta provino del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) en Estados Unidos, una organización dedicada a la investigación de casos de menores explotados. El informe detallaba que la actividad había sido registrada en tres dispositivos ubicados en Tupungato, Mendoza, la cual luego fue derivada al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que dio intervención a la Unidad Fiscal del Valle de Uco, a cargo del fiscal Pablo Fossaroli.

Tras reunir las pruebas, se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio de la maestra y, durante el operativo, efectivos de la Unidad Investigativa de Tupungato secuestraron varios celulares, tablets y pendrives que serán peritados para obtener más evidencia que se sumará al expediente.

La decisión de la DGE contra la docente por presunta pornografía infantil

La docente fue imputada por el delito de distribución de material de abuso sexual infantil y posteriormente recuperó su libertad tras el pago de una fianza.

Al respecto, la Dirección General de Escuelas (DGE) tomó medidas inmediatas y decidió dar de baja de su cargo como vicedirectora suplente y se dispuso su traslado preventivo de la función de maestra titular.

Esta medida le impide acercarse a la escuela o a los niños. Además, el caso fue remitido a la Junta de Disciplina de la DGE, que ha iniciado un expediente administrativo en paralelo a la investigación judicial.