A través de redes sociales, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, confirmó obras para reparar cincuenta establecimientos públicos.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció este jueves que destinará una millonaria inversión para reparar cincuenta centros de salud distribuidos en toda la provincia.

A través de su cuenta de X, el mandatario resaltó que una de las prioridades de su gestión es fortalecer el sistema de salud público. Asimismo, aclaró que se hará una inversión de “5.000 millones de pesos en la remodelación y mejora de 50 centros de salud, dando continuidad al plan que nos propusimos desde el inicio de la gestión”.

Y agregó: “Dijimos que íbamos a reforzar la atención primaria con más profesionales, mejor infraestructura y equipamiento moderno. Y lo estamos cumpliendo”.

“No son solo obras edilicias, es consolidar la red de atención primaria como el primer contacto de los mendocinos con el sistema de salud. Con este paso, avanzamos en el Plan de Salud 2024-2030, una hoja de ruta concreta para garantizar cuidado y cobertura en cada rincón de Mendoza”, sentenció.