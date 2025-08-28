Noticias Mendoza

Mendoza
Inseguridad vial

Ocho pasajeros heridos en Godoy Cruz por el choque de un colectivo

Los pasajeros que resultaron heridos por el choque de un colectivo viajaban en el transporte público. Aparentemente, el chofer se habría quedado dormido.

Un colectivo del grupo 700 quedó destrozado luego de chocar contra un poste y un guardarraíl, en el departamento de Godoy Cruz. El hecho ocurrió a primera hora de este jueves, cuando el transporte de pasajeros se dirigía con rumbo a la Ciudad de Mendoza. 

Según indicaron fuentes policiales, el episodio tuvo lugar cerca de las 7.05, en la lateral este de Acceso Sur, entre calle Valle Grande, en la comuna mencionada. Por la gravedad del siniestro, ocho personas resultaron heridas, entre ellas una embarazada y una menor de 3 meses. 

Impactantes imágenes del colectivo que chocó en Godoy Cruz: hay ocho pasajeros heridos

Aparentemente, el chofer de 32 años se habría quedado dormido al volante cuando se desplazaba por Acceso Sur, con dirección de sur a norte, en ese momento pierda el dominio y termina chocando contra un poste y contra el guardarraíl, ingresando a la lateral Este de Acceso Sur.

Si bien se desconoce cuantas personas viajaban en el momento del accidente, se trata de un colectivo del Grupo 760, que viene desde el Sur de Luján de Cuyo pasando por los distritos de UgartecheAgreloPerdriel y la Ciudad de ese departamento, por lo que se trata de un recorrido que tiene una alta demanda a diario. 

Impactantes imágenes del colectivo que chocó en Godoy Cruz: hay ocho pasajeros heridos

La Justicia investiga el motivo que llevo al chofer a quedarse dormido. Los pasajeros lesionados fueron asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), debido a que algunas personas presentaban heridas en el rostro por los vidrios que saltaron en el momento del impacto. 

