Las autoridades realizaron el peritaje en la camioneta Chevrolet S10 que protagonizó el accidente en Rodeo del Medio, Maipú donde murió Eliberto Cruz Cardozo (60).

En la mañana del lunes ocurrió un fatal accidente en Rodeo del Medio, Maipú, donde el conductor de una camioneta atropelló a un hombre que murió y después escapó.

La víctima fatal cumplía años ese mismo día y su perro se quedó al lado del cadáver hasta que fue retirado. Sin embargo, horas después se entregó y ahora se encuentra a disposición de la Justicia.

Cruz Cardozo, hoy fallecido, paseaba a su animal de compañía en horas de la mañana cuando fue enbestido por una camioneta que luego se dio a la fuga.

Tras el accidente donde murió Eliberto Cruz Cardozo (60) luego de ser atropellado -ver más abajo-, los investigadores policiales y judiciales se abocaron a identificar y atrapar al conductor que intervino en el siniestro vial.

No fue una tarea muy difícil, ya que horas después del accidente un abogado entregó una camioneta Chevrolet S10 y presentó un escrito pidiendo la libertad del conductor que es su propio padre.

El conductor y la camioneta del accidente en Rodeo del Medio

Según comentaron fuentes ligadas a la investigación, se trata de un hombre que tiene aproximadamente 80 años. Este individuo quedó a disposición del fiscal de Tránsito Fernando Giunta y probablemente en las próximas horas será imputado por el accidente. Restará definir la calificación legal y si queda en libertad, arresto domiciliario o pasa a la cárcel.

Los peritos mecánicos todavía no han terminado de precisar las circunstancias en que ocurrió el accidente, aunque trascendió que la camioneta Chevrolet S10 tenía daños en la parte del faro delantero derecho. Por estas horas, la sospecha principal es que el hombre no se habría dado cuenta que atropelló a una persona y por eso se fue del lugar del hecho.

El accidente en Maipú donde murió un hombre atropellado

Eliberto Cruz Cardozo se encontraba caminando por la vera de calle Don Bosco, entre Pescara y Roma, cerca de las 7.30 del lunes. En ese momento, fue impactado violentamente por una camioneta que huyó del lugar del accidente.

La víctima, que cumplía 60 años ese mismo día, falleció a los pocos minutos pese a ser asistida por vecinos que salieron a la calle tras escuchar el fuerte impacto. La escena del accidente se volvió aún más lamentable cuando el perro de la víctima fatal se acostó cerca del cadáver hasta que la camioneta del Cuerpo Médico Forense se lo llevó del lugar del hecho.