Lara tiene 20, es oriunda de Comodoro Rivadavia y nadie sabe de ella desde el pasado 4 de septiembre cuando fue vista por última vez en el departamento de Malargüe.

Una joven de 20 años, originaria de Comodoro Rivadavia, está desaparecida desde la madrugada del 4 de septiembre. Su nombre es Lara Agostina Gatica y fue vista por última vez en Malargüe. Desde ese momento, su familia no ha tenido noticias de ella y solicitan ayuda para encontrarla.

La División Búsqueda de Personas de Chubut emitió un comunicado para pedir la colaboración ciudadana para encontrar a Lara. En cuanto a sus características, mide 1,48 metros, pesa alrededor de 50 kilos y es de contextura delgada. Tiene la piel blanca, el cabello castaño lacio hasta los hombros y ojos de color marrón oscuro.

No se conocen detalles sobre su vestimenta al momento de la desaparición, ni tampoco posee señas particulares. La falta de información sobre cómo estaba vestida hace que la búsqueda se centre en sus rasgos físicos.

Cualquier persona que pueda tener información sobre el paradero de Lara Agostina Gatica debe comunicarse con la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia al número 297-4082600, con la comisaría más cercana o al 911.