Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suárez quiere debates obligatorios para los candidatos 2025

De aprobarse este proyecto propuesto por el intendente Ulpiano Suarez, los candidatos a intendente y concejales deberán debatir sus ideas y propuestas ante los ciudadanos.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, presentará un proyecto de ordenanza para establecer la obligatoriedad de debates entre los candidatos a jefe de la comuna y a concejales.

El objetivo es que la iniciativa sea aprobada a tiempo para las elecciones del próximo 26 de octubre, lo que marcaría un precedente en la transparencia electoral a nivel municipal, y que el proyecto busca “fortalecer las instancias de participación, sumar transparencia y dotar de información de calidad a la ciudadanía, para tomar la mejor decisión”.

El proyecto de ordenanza, que será enviado al Concejo Deliberante de la capital, contempla no solo a los candidatos a intendente, sino también a los dos primeros integrantes de cada lista que se postulen como concejales. De esta manera, se busca que el electorado pueda conocer en profundidad a quienes aspiran a ocupar los cargos legislativos municipales.

A diferencia de lo que ocurre con los debates a nivel nacional y provincial, el proyecto no contempla sanciones para quienes no asistan al evento. Sin embargo, en caso de ausencia, “se exhibirá durante la transmisión el espacio vacío para exponer la ausencia”.

Los debates serían transmitidos a través de los medios de comunicación municipales y sus redes sociales, asegurando su amplia difusión.

Según Suárez, el principal objetivo del proyecto es “fortalecer las instancias de participación, sumar transparencia y dotar de información de calidad a la ciudadanía, para tomar la mejor decisión”, explicó.

La propuesta se alinea con una creciente demanda de mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los políticos, permitiendo a los votantes contrastar ideas y propuestas directamente.

También puedes leer

Secundarios y universitarios

Novedosas propuestas de jóvenes plantean restaurar el piedemonte en Mendoza

Corredor Bioceánico

Cerraron el Túnel Internacional Cristo Redentor por un nuevo temporal

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suárez quiere debates obligatorios para los candidatos 2025

Ya en el Al Kholood

Cozzani: el arquero mendocino que debutó en el fútbol de Arabia

El Santo de Internet

Mendoza estará presente en la canonización de Carlo Acutis

Tormenta de Santa Rosa

Anuncian intensas lluvias, nieve y hasta granizo en Mendoza

Te puede interesar

Caso Spagnuolo

Transcripción: qué dicen los audios de Karina Milei en Casa Rosada

Secundarios y universitarios

Novedosas propuestas de jóvenes plantean restaurar el piedemonte en Mendoza

Corredor Bioceánico

Cerraron el Túnel Internacional Cristo Redentor por un nuevo temporal

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suárez quiere debates obligatorios para los candidatos 2025

Ya en el Al Kholood

Cozzani: el arquero mendocino que debutó en el fútbol de Arabia

El Santo de Internet

Mendoza estará presente en la canonización de Carlo Acutis

Tormenta de Santa Rosa

Anuncian intensas lluvias, nieve y hasta granizo en Mendoza

TV Pública

El Gobierno aseguró que trabajan para garantizar la cobertura del Mundial 2026

primera nacional - zona b

Gimnasia fue de mayor a menor en su visita al Deportivo Morón

Elecciones 2025

Mendoza hará una importante inversión en centros de salud

Inseguridad vial

Ocho pasajeros heridos en Godoy Cruz por el choque de un colectivo

Guaymallén

Investigan un posible caso de abuso en un jardín de niños en Dorrego

Elecciones 2025

Carolina Jacky denunció “una matriz de corrupción” en Mendoza

Patinaje artístico

Patinadora de Palmira representará a Mendoza en el Torneo Argentino

Inseguridad vial

Un colectivo atropelló a un adolescente en bicicleta en Luján de Cuyo

Femicidio en San Rafael

Los investigadores revelaron la causa de muerte de Rocío Collado

Violencia de género

Femicidio de Rocío Collado: suspendieron las clases donde enseñaba

Godoy Cruz: gestión municipal

Costarelli: “Todo el tiempo la gente nos requiere más como Estado”

Mantenimiento en Potrerillos

Anticipan un amplio corte de agua potable en el Gran Mendoza

Corredor Bioceánico

Advierten por desprendimientos sobre la Ruta 60 hacia Chile