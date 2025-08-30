De aprobarse este proyecto propuesto por el intendente Ulpiano Suarez, los candidatos a intendente y concejales deberán debatir sus ideas y propuestas ante los ciudadanos.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, presentará un proyecto de ordenanza para establecer la obligatoriedad de debates entre los candidatos a jefe de la comuna y a concejales.

El objetivo es que la iniciativa sea aprobada a tiempo para las elecciones del próximo 26 de octubre, lo que marcaría un precedente en la transparencia electoral a nivel municipal, y que el proyecto busca “fortalecer las instancias de participación, sumar transparencia y dotar de información de calidad a la ciudadanía, para tomar la mejor decisión”.

El proyecto de ordenanza, que será enviado al Concejo Deliberante de la capital, contempla no solo a los candidatos a intendente, sino también a los dos primeros integrantes de cada lista que se postulen como concejales. De esta manera, se busca que el electorado pueda conocer en profundidad a quienes aspiran a ocupar los cargos legislativos municipales.

A diferencia de lo que ocurre con los debates a nivel nacional y provincial, el proyecto no contempla sanciones para quienes no asistan al evento. Sin embargo, en caso de ausencia, “se exhibirá durante la transmisión el espacio vacío para exponer la ausencia”.

Los debates serían transmitidos a través de los medios de comunicación municipales y sus redes sociales, asegurando su amplia difusión.

La propuesta se alinea con una creciente demanda de mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los políticos, permitiendo a los votantes contrastar ideas y propuestas directamente.