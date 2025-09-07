La joven víctima fue identificada como Brenda Gallardo, una adolescente de 17 años, la chica que murió en el accidente que ocurrió en carril Norte y carril Buen Orden, en el departamento de General San Martín.

Una adolescente falleció este sábado a la tarde luego de ser atropellada por un camión en carril Norte y carril Buen Orden, de San Martín. La víctima fatal fue identificada como Brenda Gallardo, de 17 años. Su acompañante, una joven de 18 años, sufrió politraumatismos varios por lo que fue internada en el hospital Perrupato.

El accidente ocurrió alrededor de las 18, mientras las dos mujeres circulaban en una moto por Carril Norte hacia el este. Al intentar sobrepasar a un auto perdieron el control del rodado y cayeron a la calzada, momento en que fueron impactadas por un camión Dodge, según informaron desde el Ministerio de Seguridad.

El camión Dodge que estuvo involucrado en el accidente de tránsito donde murió una adolescente de 17 años en San Martín. Foto: Ministerio de Seguridad

En el lugar trabajó el personal médico del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), cuyos profesionales constataron el fallecimiento de Gallardo y diagnosticaron a la joven conductora de la motocicleta con politraumatismos varios.

Por su parte, Policía de Tránsito le hizo el test de alcoholemia al chofer del camión, que arrojó resultado negativo.