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Nuevas Rutas

Arajet suma vuelos a Punta Cana y va por más frecuencias

La aerolínea dominicana iniciará operaciones el 16 de mayo con alta demanda y tarifas por debajo del mercado. Proyecta crecer durante el invierno y consolidar a la provincia como puerta de entrada al Caribe.

La llegada de Arajet a Mendoza no es un movimiento más dentro del mercado aerocomercial: forma parte de una estrategia regional ambiciosa que busca convertir a República Dominicana en un hub clave de conexiones en el continente.

El primer paso concreto será el inicio de los vuelos directos entre Mendoza y Punta Cana, previsto para el 16 de mayo. La ruta comenzará con tres frecuencias semanales —martes, sábados y domingos—, aunque la respuesta del público ya obligó a ajustar los planes: con más del 80% de ocupación vendida antes del despegue inaugural, la compañía prevé sumar una cuarta frecuencia entre fines de junio y principios de julio, en plena temporada alta.

El desembarco en Mendoza se apoya en una política de precios agresiva. Según la propia empresa, los tickets se ubican en promedio un 20% por debajo de la competencia. Hoy, un pasaje ida y vuelta a Punta Cana parte desde los USD 626, mientras que destinos con escala como Miami se ubican en torno a los USD 900.

La propuesta comercial se estructura en cuatro paquetes —Smart, Classic, Comfort y Extra— que permiten segmentar la experiencia de viaje según el presupuesto y las necesidades. A esto se suma “Laytrip”, un sistema de financiación directa que habilita pagar en cuotas sin intermediarios, una herramienta pensada especialmente para el mercado argentino.

Más allá del precio, la compañía busca despegarse de la etiqueta low cost tradicional y posicionarse como una opción de “valor por el dinero”. En ese camino, uno de sus principales activos es su flota: 14 aeronaves Boeing 737 MAX 8 nuevas, que apuntan a mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del pasajero.

La expansión en Mendoza se complementa con una fuerte presencia en Buenos Aires, donde alcanzará los 20 vuelos semanales hacia Punta Cana y Santo Domingo, además de su operación en Córdoba. Desde allí, la red permite conectar con más de 12 destinos internacionales, como Orlando, Nueva York, Cancún y Ciudad de México.

En paralelo, la aerolínea trabaja con autoridades locales para potenciar el turismo receptivo, con la mira puesta en atraer visitantes del Caribe y Centroamérica interesados en la propuesta enogastronómica y cultural de Mendoza. Así, la nueva ruta no solo amplía opciones para los mendocinos, sino que también se perfila como una puerta de entrada para nuevos turistas.

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