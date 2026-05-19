Horror en Junín: estremecedores detalles del crimen de Margarita Gutiérrez y sospechas que apuntan al círculo íntimo

La muerte de Margarita Gutiérrez conmociona a Mendoza por la brutalidad de la escena: el tronco y la cabeza de la exconcejal estaban casi reducidos a cenizas. La Fiscalía activó el protocolo de femicidio y las sospechas se concentran en personas de su entorno cercano.

El crimen de Margarita Gutiérrez sacudió a todo Mendoza por la violencia extrema con la que fue hallado su cuerpo en una vivienda del departamento de Junín. La mujer, de 74 años, fue encontrada calcinada dentro de su casa y la escena dejó impactados incluso a los investigadores más experimentados.

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse detalles escalofriantes sobre el estado del cadáver y sobre las primeras hipótesis que maneja la Fiscalía. Aunque inicialmente no se descarta ninguna línea investigativa, los pesquisas consideran poco probable que se haya tratado de un robo y centran la lupa en personas del círculo íntimo de la víctima.

¿Cómo encontraron el cuerpo de Margarita Gutiérrez en Junín?

Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, el cadáver de Margarita Gutiérrez fue hallado en una galería ubicada entre la cocina y la cochera de la vivienda. La escena fue descrita como “devastadora” por quienes participaron de las primeras pericias.

La parte superior del cuerpo presentaba un nivel de destrucción extrema producto del fuego. El tronco y la cabeza estaban prácticamente reducidos a cenizas, mientras que gran parte de los huesos aparecían consumidos. Del cuerpo quedaba principalmente desde la cintura hacia abajo.

Ese nivel de calcinación representa una enorme dificultad para los investigadores, ya que complica determinar con precisión si la víctima sufrió heridas previas, qué tipo de ataque padeció y cuál habría sido el elemento utilizado para asesinarla.

Además, los especialistas creen que Margarita fue quemada cuando ya estaba muerta o completamente inconsciente. Hasta el momento no surgieron testimonios de vecinos que indiquen haber escuchado gritos, explosiones, pedidos de auxilio o movimientos extraños durante la noche en que ocurrió el crimen.

Por qué la hipótesis del robo pierde fuerza

Uno de los puntos que más llama la atención en la investigación es que dentro de la vivienda no faltaban elementos de valor. Los investigadores encontraron electrodomésticos en su lugar, el celular de la víctima permanecía en la casa y tampoco habría grandes sumas de dinero que justificaran un ataque de semejante brutalidad.

Por eso, aunque la hipótesis de robo no fue descartada oficialmente, en la práctica perdió fuerza desde las primeras horas.

Los pesquisas consideran extraño que, en un hecho delictivo común, el atacante haya intentado quemar casi por completo el cuerpo de la víctima. Para los investigadores, ese nivel de violencia podría estar relacionado con un intento deliberado de eliminar rastros o dificultar la identificación de lesiones.

La activación inmediata del protocolo de femicidio también marcó el rumbo inicial de la causa judicial.

Las sospechas sobre el entorno familiar de la exconcejal

En el marco de las primeras medidas ordenadas por la Fiscalía, fueron demorados los tres hijos varones de Margarita Gutiérrez. Posteriormente recuperaron la libertad debido a que la causa todavía se encuentra en plena etapa de producción de pruebas y no existen elementos concluyentes para imputarlos.

Sin embargo, uno de ellos quedó bajo especial observación de los investigadores y de personas allegadas a la víctima.

Se trata del hijo mayor, un perito judicial vinculado al área de psicología, quien habría mantenido conflictos personales con su madre. Además, según trascendió, los investigadores analizan antecedentes relacionados con situaciones de consumo y conductas problemáticas.

El dato que más llamó la atención de los policías fue que el hombre presentaba una lesión visible en una mano. Los pesquisas sospechan que podría tratarse de una herida producida durante un forcejeo con la víctima mientras intentaba defenderse.

Por ahora, ese indicio es considerado débil y no alcanza para sostener una acusación formal. No obstante, la expectativa está puesta en los resultados de las pericias científicas y de ADN realizadas en la vivienda.

Las pruebas de ADN serán clave en la causa

La Fiscalía espera ahora el resultado de las muestras genéticas levantadas en distintos sectores de la casa de Margarita Gutiérrez. Los investigadores consideran que esos análisis podrían resultar determinantes para reconstruir qué personas estuvieron presentes en el lugar y en qué sectores específicos de la vivienda.

Especialmente importante será determinar si aparecen rastros biológicos cerca de la zona donde fue encontrado el cuerpo calcinado.

En caso de existir coincidencias positivas, la situación procesal de algunos sospechosos podría complicarse seriamente. Por el contrario, si determinados perfiles genéticos no aparecen en la escena, también serviría para descartar hipótesis y reducir el universo de sospechosos.

Mientras tanto, el crimen continúa generando conmoción en Mendoza, no sólo por la figura pública de la víctima, sino por el nivel de violencia extrema evidenciado en la escena.

La investigación avanza bajo estricta reserva, mientras los peritos intentan reconstruir las últimas horas de Margarita Gutiérrez y establecer qué ocurrió dentro de la vivienda antes de que el fuego consumiera gran parte del cuerpo.