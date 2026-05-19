Insólito en Mendoza: Ejército Argentino cambia 70 toneladas de membrillos por repuestos de camioneta

El Ejército Argentino abrió una llamativa licitación en Mendoza para entregar hasta 70 mil kilos de membrillos a cambio de repuestos para una camioneta Chevrolet S10 modelo 2010. El intercambio se realizará en San Rafael y el ganador será quien pida menos fruta.

Una curiosa licitación con membrillos (Cydonia oblonga) en Mendoza y del Ejército Argentino llamó la atención en las últimas horas por una modalidad poco habitual dentro de la administración pública: entregar 70 toneladas de la fruta como forma de pago para reparar una camioneta Chevrolet S10.

El procedimiento fue impulsado por la Dirección de Remonta y Veterinaria y contempla la entrega de hasta 70.000 kilos de membrillos a cambio de un amplio paquete de repuestos destinados a una camioneta Chevrolet S10 perteneciente al establecimiento Cuadro Nacional, en San Rafael.

La operación quedó formalizada bajo la Licitación Privada N° 84/13-0216-LPR26 y se tramita a través del sistema oficial COMPR.AR.

Cómo funciona la licitación del Ejército por membrillos en Mendoza

El pliego oficial detalla que el objetivo es poner nuevamente en funcionamiento una camioneta Chevrolet S10 2.8 TDI STD 4×4 Electronic CD modelo 2010 utilizada en el establecimiento Cuadro Nacional.

Para concretar la reparación, el Ejército propuso una modalidad de permuta: entregar toneladas de membrillos producidos en el predio mendocino a la empresa que provea todos los repuestos solicitados.

La lógica del concurso resulta todavía más llamativa porque la adjudicación no se definirá por el precio más bajo en dinero, sino por la menor cantidad de kilos de membrillo solicitados a cambio del paquete completo de autopartes.

Es decir, ganará quien acepte menos fruta por los repuestos.

Según trascendió, el sistema oficial COMPR.AR no posee una modalidad específica para operaciones no dinerarias, por lo que los oferentes deberán cargar un valor simbólico mínimo de $0,000001 para poder presentar formalmente la propuesta.

Qué repuestos necesita la Chevrolet S10 del Ejército

La lista de elementos exigidos por el Ejército incluye un total de 31 ítems mecánicos y autopartes necesarias para la reparación integral del vehículo oficial.

Entre los principales repuestos aparecen filtros de aire, combustible, aceite y habitáculo; semiejes completos; fuelles de homocinética y triceta; masas delanteras ABS; rótulas inferiores y superiores; extremos de dirección; bieletas; bujes; brazos pitman y auxiliar; amortiguador diferencial y componentes completos del sistema de frenos.

También se solicitan piezas clave como kit de embrague con crapodina, volante de embrague, bomba de agua, tensor, correa de accesorios y escobillas limpiaparabrisas.

El adjudicatario tendrá un plazo máximo de 30 días corridos para entregar todas las autopartes. Recién después podrá retirar los membrillos desde el establecimiento ubicado en San Rafael.

Qué condiciones impuso el Ejército para retirar los membrillos

El pliego establece una serie de condiciones estrictas tanto para la entrega de repuestos como para el retiro de la fruta.

Una vez entregadas las autopartes, el adjudicatario contará con un máximo de 20 días hábiles para retirar los membrillos del establecimiento Cuadro Nacional.

Todos los gastos de transporte, carga, comercialización e impuestos quedarán completamente a cargo de la empresa adjudicada.

Además, las autopartes deberán contar con una garantía mínima obligatoria de seis meses por posibles desperfectos de fabricación o funcionamiento.

La documentación también aclara que el contrato no podrá transferirse ni cederse sin autorización oficial previa del organismo militar.

Quiénes intervienen en la licitación del Ejército Argentino

La contratación fue impulsada por la Dirección de Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino y quedó registrada bajo el expediente EX-2026-24091786-APN-DRV#EA.

Según el pliego, el subdirector de Remonta y Veterinaria, Ángel Octavio Peluffo, tiene facultades para autorizar la convocatoria, aprobar el procedimiento o incluso declararlo desierto.

En tanto, el director del área, Julián Andrés Massi Filippa, será quien tenga la decisión final sobre la adjudicación del intercambio.

La documentación oficial figura firmada digitalmente dentro del sistema GDE por el teniente primero Iván González Atia y por el mayor Juan José Van Lierde.

Las multas y sanciones previstas en el contrato

El proceso licitatorio también contempla sanciones económicas en caso de incumplimientos.

La multa por atraso será del 0,05% diario sobre el valor de los elementos entregados fuera de término y las penalidades podrían llegar hasta el 100% del valor total del contrato.

Además, el adjudicatario deberá presentar una garantía de cumplimiento contractual de $750.000 dentro de los cinco días hábiles posteriores a la adjudicación.

Si no cumple con esa obligación, el Ejército podrá rescindir el contrato y reclamar el monto equivalente.

El pliego también prevé sanciones como apercibimientos, suspensión e inhabilitación para contratar con el Estado.

Un intercambio que generó sorpresa en Mendoza

La noticia generó repercusión en Mendoza por lo inusual del mecanismo elegido por el Ejército para resolver la reparación de un vehículo oficial.

La utilización de fruta como moneda de intercambio despertó sorpresa incluso entre especialistas en contrataciones públicas, ya que se trata de una modalidad extremadamente poco frecuente dentro de organismos estatales nacionales.

Mientras avanza el proceso administrativo, la licitación ya se convirtió en uno de los temas más comentados por lo insólito de la propuesta: cambiar toneladas de membrillos por repuestos mecánicos para una camioneta Chevrolet S10.