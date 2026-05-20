Los Pumas vuelven a Mendoza: cuándo juegan ante Australia en el Malvinas Argentinas

Mendoza volverá a recibir a Los Pumas en un partido internacional de primer nivel. El seleccionado argentino enfrentará a Australia el próximo 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas.

Mendoza recibirá a Los Pumas y será nuevamente escenario de uno de los grandes acontecimientos deportivos del año cuando enfrente a Australia.

Este martes, en el Palacio Libertad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó la presentación oficial de la serie internacional que disputarán Los Pumas frente a Australia, confirmándose que el encuentro revancha se jugará el 5 de septiembre a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas.

La noticia representa un nuevo paso en la consolidación de Mendoza como plaza estratégica del rugby argentino y como uno de los destinos más importantes del país para la realización de eventos deportivos internacionales.

La actividad contó con la participación de autoridades nacionales, dirigentes de la Unión Argentina de Rugby y representantes de Mendoza y Jujuy, provincias que albergarán los dos encuentros de la serie. El primer partido se disputará el 29 de agosto en territorio jujeño, mientras que la revancha tendrá como escenario el estadio mendocino.

Cuándo juegan Los Pumas vs Australia en Mendoza

El partido entre Los Pumas y Australia se disputará el viernes 5 de septiembre desde las 18 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El encuentro marcará el regreso del seleccionado argentino a la provincia en un contexto de fuerte crecimiento del turismo deportivo y de consolidación del rugby como uno de los espectáculos con mayor convocatoria del calendario nacional.

La presencia de Australia también representa un atractivo internacional de enorme relevancia, teniendo en cuenta que se trata de una de las potencias históricas del rugby mundial y rival frecuente de Argentina en el Rugby Championship.

Mendoza suma otro gran evento internacional

La confirmación del partido fortalece el posicionamiento de Mendoza como sede habitual de competencias y espectáculos de nivel internacional.

En los últimos años, la provincia logró instalarse como uno de los destinos preferidos para grandes acontecimientos deportivos gracias a su infraestructura, conectividad, capacidad hotelera y experiencia organizativa.

El estadio Malvinas Argentinas, que cuenta con capacidad para más de 42 mil espectadores, será nuevamente epicentro de un evento de alcance nacional e internacional.

Además del Malvinas Argentinas, Mendoza dispone de una amplia red de infraestructura deportiva integrada por el Aconcagua Arena, estadios de hockey, pistas de atletismo, velódromos y numerosos clubes que sostienen el crecimiento de distintas disciplinas.

En el caso del rugby, la provincia posee una fuerte tradición deportiva y una extensa red de instituciones que impulsan el desarrollo de la actividad en toda la región de Cuyo.

El historial de Los Pumas en Mendoza

Con el encuentro frente a Australia, Mendoza alcanzará los 15 partidos oficiales de Los Pumas en territorio provincial.

Hasta el momento, el historial del seleccionado argentino en suelo mendocino registra 5 triunfos, 1 empate y 8 derrotas, incluyendo encuentros internacionales de máxima exigencia frente a algunas de las principales selecciones del mundo.

La provincia ya fue sede de test matches y partidos correspondientes al Rugby Championship, consolidando una relación histórica entre Mendoza y el seleccionado nacional.

La expectativa es que el partido frente a Australia vuelva a generar un importante movimiento turístico y económico en toda la provincia, especialmente en sectores vinculados a hotelería, gastronomía, transporte y comercio.

Turismo deportivo: la apuesta que crece en Mendoza

La llegada de Los Pumas forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el turismo deportivo como motor económico y de promoción internacional.

Desde hace varios años, Mendoza viene trabajando en la diversificación de su oferta turística para complementar segmentos tradicionales como el enoturismo y la gastronomía.

Dentro de ese esquema, el deporte aparece como una herramienta clave para atraer visitantes durante todo el año y generar impacto económico en distintos puntos de la provincia.

El turismo deportivo en Mendoza se desarrolla en dos grandes ejes: por un lado, el turismo activo, vinculado a personas que viajan para realizar actividades deportivas; y por otro, el turismo pasivo, relacionado con espectadores que asisten a eventos masivos como el partido entre Argentina y Australia.

Además, este tipo de acontecimientos permiten posicionar internacionalmente a Mendoza mediante transmisiones televisivas, cobertura periodística y circulación turística.

Una experiencia que combina rugby, turismo y paisaje

La serie entre Argentina y Australia también fue presentada como una propuesta turística integral que invita a recorrer distintas regiones del país a través del deporte.

En ese sentido, la organización destacó la posibilidad de unir los paisajes del norte argentino con los viñedos mendocinos y la Cordillera de los Andes en una misma experiencia.

La idea apunta a que miles de fanáticos acompañen ambos encuentros y puedan descubrir dos destinos turísticos de enorme relevancia dentro de la Argentina.

El partido de Los Pumas en Mendoza no solo promete convertirse en uno de los grandes sucesos deportivos del año, sino también en una nueva oportunidad para mostrar al mundo la capacidad organizativa, turística y deportiva de la provincia.