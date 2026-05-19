Hallaron a una mujer muerta y con quemaduras en Junín: investigan un posible femicidio

Una mujer muerta, llamada Margarita Iris Gutiérrez, fue hallada este martes por la mañana frente al Centro de Salud de Junín. La víctima fue encontrada sin vida dentro de una vivienda con severas quemaduras y la Justicia activó el protocolo de violencia de género para determinar si se trató de un femicidio.

La conmoción crece en el departamento de Junín luego del hallazgo de una mujer muerta y parcialmente quemada en el interior de una vivienda ubicada sobre calle Isaac Estrella, frente al Centro de Salud de la villa cabecera. El hecho ocurrió durante la mañana de este martes y generó un importante despliegue policial y judicial en toda la zona este de Mendoza.

La víctima fue identificada como Margarita Iris Gutiérrez, de 74 años, una reconocida docente y exconcejal de Junín que gozaba de un amplio reconocimiento en la comunidad por su trayectoria educativa y social. Su nombre incluso fue elegido en 2016 para bautizar a un jardín maternal de la zona como homenaje a su trabajo en beneficio de la comunidad educativa del departamento.

Además, Margarita Gutiérrez era madre de Ever Demaldé, exdirector técnico de Independiente Rivadavia y actual colaborador de Atlético Club San Martín, situación que profundizó aún más el impacto del caso en el ambiente deportivo y social del este mendocino.

Cómo encontraron el cuerpo de Margarita Gutiérrez

Según las primeras informaciones de la investigación, el hallazgo se produjo cerca de las 9:30 de este martes, luego de que una mujer se comunicara con la línea de emergencias 911 al advertir que la vivienda permanecía abierta desde hacía varias horas, una situación que consideró extraña.

Cuando el personal policial ingresó al domicilio ubicado sobre calle Isaac Estrella encontró el cuerpo sin vida de Margarita Gutiérrez. Las primeras pericias revelaron que la víctima presentaba signos de violencia y parte del cadáver había sido incinerado.

La escena generó un fuerte impacto entre vecinos y allegados debido a la brutalidad del hecho y al reconocimiento público que tenía la mujer dentro de la comunidad de Junín.

Las hipótesis que investiga la Justicia

Desde las primeras horas del caso trabajaron en el lugar efectivos de Policía Científica, investigadores judiciales, personal del Ministerio Público Fiscal y el médico forense, quienes realizaron distintas medidas para intentar reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar cómo ocurrió el crimen.

Entre las hipótesis que manejan los investigadores aparece la posibilidad de un femicidio, aunque por estas horas toma fuerza la teoría de un homicidio en ocasión de robo. Los pesquisas buscan establecer si hubo faltantes en la vivienda y si una o más personas participaron del ataque.

Además, los investigadores avanzan sobre el análisis de movimientos en la zona, cámaras de seguridad y testimonios de vecinos que puedan aportar información clave para esclarecer el hecho.

Qué dijeron los fiscales del caso

En el lugar trabajaron los fiscales de Instrucción Ricardo Garnica y Carlos Alberto Giuliani, bajo directivas del fiscal en jefe Mariano Carbajal, quien ordenó una batería de medidas investigativas para avanzar en el esclarecimiento del crimen.

En paralelo, la Justicia activó el protocolo de femicidio, tal como ocurre habitualmente en casos donde existen indicios de violencia extrema contra una mujer.

Mientras tanto, se aguardan los resultados de la necropsia realizada por el Cuerpo Médico Forense, una pericia considerada clave para determinar la causa exacta de muerte, establecer si la víctima falleció antes o después del incendio y aportar elementos fundamentales para definir el rumbo de la causa.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el caso mantiene en estado de shock a toda la comunidad de Junín, donde Margarita Gutiérrez era ampliamente conocida por su compromiso social, político y educativo. Durante toda la jornada vecinos, exalumnos, dirigentes y allegados se acercaron a las inmediaciones de la vivienda y expresaron su consternación por el brutal hecho. En paralelo, los investigadores continúan trabajando para determinar si existió un ataque premeditado, si la víctima conocía a quien ingresó al domicilio y cuál fue la secuencia exacta de acontecimientos que terminó con el incendio parcial del cuerpo dentro de la propiedad.