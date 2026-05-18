Preocupa el aumento de casos de gripe en Mendoza y piden medidas urgentes

ATE Mendoza reclamó al Gobierno provincial acciones inmediatas ante el aumento de casos de gripe e infecciones respiratorias en Mendoza. El gremio alertó sobre la presión creciente en hospitales y centros de salud y exigió refuerzos sanitarios, campañas de prevención y medidas de protección para trabajadores y escuelas.

La gripe en Mendoza y el aumento de infecciones respiratorias comenzaron a generar preocupación dentro del sistema sanitario provincial. En ese contexto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Mendoza emitió un fuerte comunicado en el que alertó por el crecimiento de contagios y reclamó al Gobierno provincial la aplicación urgente de medidas preventivas para evitar un posible colapso sanitario durante las próximas semanas.

Desde el gremio señalaron que hospitales, guardias y centros de salud públicos ya empiezan a mostrar signos de saturación debido al incremento de consultas vinculadas a enfermedades respiratorias típicas de esta época del año. Además, advirtieron que muchas de las afecciones presentan cuadros con “síntomas exacerbados y complicaciones”, una situación que podría agravarse con la llegada de temperaturas más bajas en Mendoza.

Qué medidas reclamó ATE Mendoza ante el aumento de la gripe

A través del comunicado, ATE Mendoza exigió al ministro de Salud provincial, Rodolfo Montero, la implementación inmediata de acciones sanitarias, preventivas y organizativas para reforzar el sistema de salud pública.

Entre los principales pedidos realizados por el sindicato se encuentran:

Refuerzo urgente de hospitales y guardias médicas.

Incorporación de más personal sanitario y recursos humanos.

Campañas masivas de prevención e información.

Difusión clara sobre síntomas de alarma y criterios de gravedad.

Medidas preventivas en escuelas y espacios con alta concentración de personas.

Protección sanitaria y licencias laborales para trabajadores con síntomas respiratorios.

Desde ATE remarcaron que el objetivo es anticiparse a una situación crítica que podría afectar tanto a trabajadores de la salud como a pacientes en toda la provincia.

El sistema sanitario de Mendoza, bajo presión

El sindicato también advirtió sobre el deterioro que atraviesa el sistema de salud pública en Mendoza y aseguró que la situación actual podría empeorar si no se adoptan decisiones rápidas y coordinadas.

Según indicaron, la combinación entre la suba de enfermedades respiratorias, la alta demanda de atención médica y la falta de recursos humanos genera un escenario complejo en hospitales y centros sanitarios.

ATE sostuvo además que los trabajadores de la salud vienen afrontando jornadas de gran exigencia debido al incremento de consultas y a la circulación de virus respiratorios que afectan principalmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

“La prevención salva vidas. La salud pública debe ser prioridad”, expresó el gremio en el tramo final del comunicado difundido en las últimas horas.

Qué enfermedades respiratorias aumentan durante el otoño en Mendoza

Con la llegada del frío, todos los años se registra un aumento de enfermedades respiratorias en Mendoza y en gran parte del país. Entre las patologías más frecuentes aparecen:

Gripe.

Influenza.

Bronquiolitis.

Neumonías.

Resfríos virales.

Infecciones respiratorias agudas.

Las autoridades sanitarias suelen recomendar medidas básicas de prevención para reducir contagios y evitar complicaciones, especialmente en grupos de riesgo.

Cuáles son las recomendaciones para prevenir contagios

Entre las principales recomendaciones sanitarias para prevenir enfermedades respiratorias se destacan:

Lavarse frecuentemente las manos.

Ventilar ambientes cerrados.

Evitar el contacto cercano con personas con síntomas.

Utilizar barbijo en caso de síntomas respiratorios.

Completar esquemas de vacunación antigripal.

Consultar rápidamente ante fiebre alta o dificultad respiratoria.

La campaña de vacunación antigripal continúa en Mendoza y está dirigida especialmente a adultos mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con factores de riesgo.

Mientras crece la preocupación por el aumento de casos de gripe e infecciones respiratorias, desde distintos sectores sanitarios advierten que las próximas semanas serán clave para evitar una mayor presión sobre hospitales y centros de atención pública en toda la provincia.