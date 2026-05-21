Una gran noche celebró la CoMeDe para agasajar a los dirigentes deportivos de Mendoza

Fue en una cena organizada en un local céntrico. La ceremonia fue una de las más concurridas de los últimos años. Fernando Porretta, Daniel Vila, Sergio Trombatore, Carolina Arrué, Gabriel Bueno Brandini y Adrián Gustavo Matesanz fueron los dirigentes distinguidos.

Por XI vez consecutiva la Confederación Mendocina de Deportes festejó el Día del Dirigente Deportivo de Mendoza. En esta ocasión la ceremonia se desarrolló en un local céntrico de la Ciudad de Mendoza. Cerca de 60 dirigentes se convocaron para celebrar su día en una ceremonia que se ha convertido en un clásico.

Los dirigentes agasajados por la CoMeDe fueron Juan Sergio Trombatore Messina (Bicicross), Gabriel Bueno Brandini (Vicepresidente de la Federación Mendocina de Tenis y actual Presidente del Jockey Club), Adrián Gustavo Matesanz (co fundador de la Agrupación Mendocina de Hockey Social), Carolina Arrué (Hockey sobre Césped) y Fernando Porretta, timonel de Gimnasia y Esgrima.

Humberto Pagano, Presidente de la Confederación, dio a conocer su orgullo por haber concretado este sueño de reunir a los dirigentes deportivos. “Son los que siempre están. Son quienes siempre ponen la cara ante situaciones que no son muy agradables, Son los que ponen su tiempo y en algunas ocasiones su dinero para sostener las instituciones”.

Fernando Porretta, Presidente de Gimnasia y Esgrima manifestó su alegría de dirigir un club que con el paso del tiempo y “luego de 15 años de gestión se ha transformado en un club social, ya que además del fútbol hoy goza de otras disciplinas como el hockey sobre césped, Básquetbol, Futsal, Fútbol Femenino, entre otras” señaló el Ingeniero.

El Presidente de la entidad Mensana estuvo acompañado en la ceremonia por los dirigente Carina Legrotaglie y Fernando Carrera y fue distinguido por ser un colaborador incondicional de la CoMeDe desde hace muchos años y que, bajo su mandato, junto a su Comisión Directiva, lograron catapultar a Gimnasia y Esgrima a la máxima divisional del fútbol argentino.

También fueron reconocidos en la ceremonia Carolina Arrué quien es profesora de Educación Física y Técnica Nacional que ha conseguido numerosos títulos con los equipos que ha dirigido logrando títulos nacionales e internacionales.

La Federación Mendocina de Tenis distinguió a Gabriel Bueno Brandini, actual Vicepresidente de esa entidad desde el año 2019 y actual Presidente del Club Jockey, cargo que ocupa desde el 2023. Gabriel saneó económicamente al club que preside y le ha dado una impronta joven a la FMT.

Adrián Gustavo Matesanz fue otro de los que recibió el reconocimiento de la CoMeDe por ser el co fundador de la Agrupación de hockey social en el año 2019. Actualmente es su Presidente y un referente en toda la Región de Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja). Actualmente es Técnico Asistente de los seleccionados nacionales. También es el responsable de coordinar los viajes. Tuvo la posibilidad de poder competir en la República de Chile, siendo ese el primer viaje internacional que ha podido realizar. Adrián es promotor y Head Coach Nacional de hockey five en todo el país y Director de la División de Capacitación en curso de árbitros.

Daniel Vila también fue reconocido por sus pares. El Presidente de Independiente Rivadavia no puso estar presente, pero se excusó ante sus pares. Haber ganado la Copa Argentina y terminar primeros, en su primera participación en la Copa Libertadores de América en la zona clasificatoria, fueron los méritos que abalaron la distinción.

Sergio Trombatore, uno de los dirigentes más queridos en el ámbito del deporte mendocino también se llevó su estatuilla. El ex Comisario de la Policía de Mendoza fue socio fundador y Presidente de A.C.BIM (Asociación de Corredores de Bicicross de Mendoza), años en los que la entidad conquistó importantes laureles en el ámbito nacional e internacional.

Gentileza: Prensa CoMeDe