El Manzano Histórico amaneció cubierto de nieve y piden precaución en rutas del Valle de Uco

La intensa nevada registrada este sábado en la zona precordillerana dejó una impactante postal blanca en el Manzano Histórico, en Tunuyán. Las autoridades emitieron advertencias para circular con cuidado por las rutas 94 y 89, mientras continúa la alerta meteorológica en sectores de la Cordillera de Mendoza.

El Manzano Histórico, en Tunuyán, amaneció completamente cubierto de nieve este sábado en medio del pronóstico de nevadas que afecta a gran parte de la precordillera de Mendoza. La acumulación nívea sorprendió desde la madrugada en la zona turística del Valle de Uco y rápidamente comenzaron a circular videos e imágenes del paisaje blanco que transformó el tradicional paraje sanmartiniano.

La nevada también alcanzó distintos sectores ubicados sobre la ruta provincial 94 y parte de la ruta 89, dos caminos muy transitados por turistas y mendocinos que visitan la montaña durante el otoño y el invierno. Frente a las condiciones climáticas, las autoridades recomendaron máxima precaución al conducir debido a la presencia de hielo, baja visibilidad y acumulación de nieve sobre la calzada.

¿Qué zonas de Mendoza están bajo alerta por nevadas?

La Cordillera de San Carlos y la Cordillera de Tunuyán forman parte de las áreas bajo alerta meteorológica por nevadas durante la mañana y la tarde de este sábado. Según el reporte oficial, el fenómeno podría presentarse con intensidad moderada e incluso localmente fuerte.

Además, se prevén acumulaciones de nieve de entre 10 y 30 centímetros en distintos sectores cordilleranos, especialmente en áreas elevadas y caminos de montaña.

El ingreso de aire frío sobre la provincia viene generando un marcado descenso de temperatura y condiciones típicas de invierno en plena mitad de mayo, con posibilidad de nuevas nevadas en zonas de alta montaña y precordillera durante el fin de semana.

Precaución para circular por las rutas 94 y 89

Uno de los principales pedidos de las autoridades fue evitar maniobras riesgosas y circular con extrema precaución por la ruta provincial 94, principal acceso al Manzano Histórico, y también por la ruta 89, otro corredor turístico muy utilizado en el Valle de Uco.

Las condiciones de manejo pueden variar rápidamente debido a la nieve acumulada y la formación de hielo sobre el asfalto, especialmente durante las primeras horas del día y la noche.

También se recomienda consultar el estado actualizado de rutas antes de viajar hacia zonas cordilleranas o precordilleranas de Mendoza.

La historia del Manzano Histórico de San Martín

El Manzano Histórico es uno de los sitios culturales y turísticos más emblemáticos de Mendoza. Se encuentra en el departamento de Tunuyán, dentro del Valle de Uco, al pie de la Cordillera de los Andes y a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar.

El lugar tiene un enorme valor histórico porque allí descansó el General José de San Martín en 1823, cuando regresaba desde Chile luego de la campaña libertadora.

La tradición sostiene que el prócer reposó bajo la sombra de un antiguo manzano que se encontraba en el paraje, motivo por el cual la zona adoptó el nombre que hoy la identifica en toda la provincia.

Actualmente, el Manzano Histórico funciona como una reserva natural, cultural e histórica que combina paisajes de montaña, arroyos y vegetación con distintos espacios vinculados a la historia sanmartiniana.

¿Dónde queda el Manzano Histórico?

El tradicional paraje turístico se encuentra ubicado en Tunuyán, en el corazón del Valle de Uco.

Desde la Ciudad de Mendoza hay aproximadamente 121 kilómetros.

El viaje en auto demanda cerca de 1 hora y 40 minutos.

Desde la ciudad de Tunuyán son unos 39 kilómetros hacia el oeste.

El acceso principal se realiza por Ruta Nacional 40 y luego por Ruta Provincial 94, totalmente asfaltada.

Otra alternativa muy utilizada por turistas es llegar desde Tupungato a través de la Ruta Provincial 89, conocida por sus paisajes de montaña y viñedos.

Qué hacer en el Manzano Histórico durante una visita

El Manzano Histórico ofrece distintas actividades turísticas y espacios para recorrer durante todo el año, aunque las nevadas suelen convertir el lugar en uno de los paisajes más buscados de Mendoza durante el invierno.

Entre los principales atractivos aparecen:

El Monumento “Retorno a la Patria”, obra del escultor Luis Perlotti.

El retoño del histórico manzano vinculado al paso de San Martín.

El Museo Arqueológico e Histórico.

La estación piscícola de cría de truchas.

Senderismo, trekking y cabalgatas de montaña.

El acceso al Cajón de los Arenales, uno de los sitios favoritos para escaladores.

Campings, restaurantes de campo y puestos regionales.

Con la llegada de las primeras nevadas importantes de la temporada, el paisaje del Valle de Uco volvió a convertirse en una de las postales más impactantes de Mendoza.