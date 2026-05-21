La historia de la exconcejal Margarita Gutiérrez y que precedió al brutal crimen en Junín

Margarita Gutiérrez, histórica docente y exconcejal de Junín, fue hallada asesinada dentro de su casa de calle Isaac Estrella. Mientras avanza la investigación por el crimen, comienan a surgir datos sobre la compleja relación familiar, la herencia de los Demaldé y los últimos movimientos de la víctima antes de morir.

La investigación por el asesinato de Margarita Gutiérrez en Junín no solo expone un crimen de extrema violencia, sino también una historia familiar marcada por años de tensiones, distancias y conflictos internos. La docente jubilada de 72 años, reconocida en el departamento del Este mendocino por su trayectoria educativa y política, apareció muerta dentro de su chalet de calle Isaac Estrella, entre Salvador González y Ladislao Segura, en un caso que conmociona a Mendoza.

La vivienda, ubicada frente al microhospital de Junín, permanece vallada y bajo custodia policial. Hasta allí llegaron peritos, fiscales y efectivos judiciales luego del hallazgo del cuerpo, encontrado en medio de un escenario estremecedor.

Quién era Margarita Gutiérrez, la docente asesinada en Junín

Margarita Iris Gutiérrez era una figura muy conocida en Junín. Durante décadas trabajó en educación inicial y llegó a convertirse en un símbolo del nivel inicial del departamento, al punto que un jardín de infantes lleva su nombre. Además, tuvo participación política como concejal por el Partido Demócrata.

Vivía sola en el chalet familiar desde hacía un tiempo. La casa había sido el núcleo de una reconocida familia juninense: los Demaldé. Su esposo, Enrique Olivio Demaldé, había sido dueño de una olivícola y una bodega sobre calle Primavera, empresas históricas de la zona.

Tras la muerte del empresario, ocurrida hace aproximadamente tres años, el patrimonio familiar quedó administrado por los tres hijos varones del matrimonio: David, Mariano y Ever Demaldé.

La herencia de los Demaldé y la relación con sus hijos

Uno de los aspectos que ahora aparece bajo análisis es el vínculo familiar que existía entre Margarita Gutiérrez y sus hijos luego de la muerte de Enrique Demaldé.

Según allegados y personas cercanas a la familia, el matrimonio atravesó durante años una convivencia muy deteriorada. Aunque continuaban viviendo bajo el mismo techo, ya no mantenían una relación afectiva. Quienes conocían la intimidad familiar sostienen que esa crisis impactó de manera muy diferente en ambos.

Mientras Margarita seguía manteniendo una vida social activa y mostraba un perfil alegre, Enrique habría caído en una profunda depresión que terminó afectando gravemente su salud hasta su fallecimiento.

Una convivencia marcada por el desgaste y los conflictos

La etapa final del matrimonio habría dejado secuelas dentro de la familia. Tras la muerte del empresario, los hijos quedaron al frente de las empresas y del patrimonio familiar.

De acuerdo con testimonios recogidos en Junín, Margarita mantenía su nivel de vida y continuaba viviendo en el chalet de Isaac Estrella, pero no tendría control directo sobre los bienes heredados de Enrique Demaldé.

David Enrique Demaldé, el hijo mayor, aparece mencionado por allegados como quien tenía la relación más compleja con su madre. El hombre, de 46 años, es psicólogo, aunque desde hace años se dedicaba principalmente al manejo de los negocios familiares junto a Mariano, el segundo de los hermanos.

Ever Demaldé, el menor, tomó otro camino laboral y desarrolló su carrera como entrenador de fútbol, aunque sin desligarse completamente de las actividades familiares.

El Audi vendido, el viaje a Europa y las últimas semanas de Margarita

En medio de este contexto familiar, Margarita Gutiérrez estaba organizando un viaje a Europa. Según trascendió, había vendido recientemente un Audi A1 y planeaba utilizar ese dinero para concretar el viaje.

Incluso había insistido a una familiar para que la acompañara. Estaba enfocada en esos preparativos cuando fue asesinada.

Para los investigadores, los movimientos previos al crimen y las relaciones personales de la víctima son ahora piezas clave dentro del expediente judicial.

Qué se sabe del crimen de Margarita Gutiérrez en Junín

La principal hipótesis indica que Margarita habría sido asesinada durante la tarde del lunes 18, luego de que se retirara la empleada doméstica de la vivienda.

Horas más tarde, según testimonios reunidos en Junín, un vecino observó a David Demaldé arriba de una moto, detenido frente a un gimnasio de calle Primavera. El hombre le habría parecido conmocionado y con una lesión en una de sus manos.

Preocupado por la situación, el vecino se comunicó con uno de sus hermanos para advertirle. Cuando fueron a buscarlo, David explicó que había sufrido un accidente en moto.

Hasta el momento no existe imputación formal ni detención en su contra, aunque este miércoles fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para la realización de pericias corporales y extracción de muestras.

El estremecedor hallazgo dentro del chalet de Isaac Estrella

La escena fue descubierta recién el martes por la mañana, cuando la empleada doméstica llegó a la vivienda y notó algo extraño.

El portón estaba sin llave, la puerta de servicio abierta y desde el interior salía un fuerte olor. Además, alcanzó a ver desorden dentro de la casa y decidió no ingresar sola.

La mujer cruzó entonces hacia la guardia policial ubicada frente al microhospital y pidió ayuda.

Dentro del chalet encontraron el cuerpo sin vida de Margarita Gutiérrez. El cadáver presentaba graves quemaduras y daños provocados aparentemente con algún tipo de ácido o sustancia corrosiva, posiblemente soda cáustica.

Los investigadores detectaron un importante ensañamiento sobre el cuerpo y, al no registrarse faltantes relevantes dentro de la vivienda, comenzaron rápidamente a profundizar sobre el círculo íntimo y familiar de la víctima.

En la propiedad se levantaron huellas, muestras y distintos elementos que ahora son analizados por la Justicia.

Por el momento, el crimen de Margarita Gutiérrez sigue rodeado de interrogantes. En Junín, el caso sacudió a una familia tradicional y dejó al descubierto una trama íntima marcada por viejos conflictos, silencios y heridas que hoy vuelven a quedar bajo la lupa judicial.