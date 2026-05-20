Mendoza entra en una seguidilla de mañanas heladas: cómo seguirá el tiempo hasta el viernes

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa mañanas heladas con mínimas bajo cero, nubosidad variable y tardes frescas hasta el viernes 22 de mayo. Defensa Civil mantiene el monitoreo meteorológico en toda la provincia, especialmente en sectores del Valle de Uco y Malargüe donde volverán las heladas.

La provincia de Mendoza continuará atravesando jornadas típicamente de otoño durante los próximos días, con mañanas heladas, tardes frescas y condiciones estables en casi todo el territorio provincial. Desde esta tarde de miércoles 20 de mayo comenzará a observarse un aumento parcial de nubosidad en distintos sectores, aunque no se esperan lluvias ni fenómenos severos.

El reporte difundido por la Dirección Provincial de Defensa Civil indica que las temperaturas mínimas volverán a ubicarse bajo cero en zonas del Valle de Uco y Malargüe, mientras que las máximas rondarán entre los 16°C y 17°C en el llano mendocino.

Además, se prevé circulación de viento leve del este y del norte en distintos momentos de la semana, principalmente durante las tardes.

Cómo estará el tiempo en Mendoza desde esta tarde de miércoles

Durante la tarde de este miércoles 20 de mayo se espera una brisa leve proveniente del este, con mayor presencia en la Zona Sur y sectores del Valle de Uco.

En el llano mendocino continuará predominando el cielo despejado, aunque desde las 13 comenzará a registrarse nubosidad parcial en la Zona Norte y el Valle de Uco. Con el avance de la noche, esas condiciones también alcanzarán departamentos del Sur provincial.

En Alta Montaña se mantendrán condiciones de estabilidad, aunque podrían presentarse algunas nubes parciales desde el mediodía en sectores Norte y Centro cordilleranos.

La temperatura máxima estimada para este miércoles alcanzará los 16°C en gran parte de Mendoza, mientras que durante la madrugada del jueves volverán las heladas en algunas zonas:

Valle de Uco y Malargüe: mínimas entre -2°C y -1°C.

Resto de la provincia: entre 3°C y 4°C.

El jueves tendrá nubosidad y viento leve del norte

Para el jueves 21 de mayo se espera una jornada con cielo seminublado desde temprano en gran parte de la provincia.

Según el pronóstico oficial, la nubosidad comenzará a disminuir desde las 16 en el llano mendocino, permitiendo mejores condiciones hacia el cierre del día.

También se prevé viento leve del norte entre el mediodía y las 21 en toda la provincia, aunque sin ráfagas intensas ni alertas meteorológicas asociadas.

En Alta Montaña, el cielo amanecerá parcialmente cubierto y tenderá a despejarse desde primeras horas de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán similares a las del miércoles:

Máximas entre 16°C y 17°C.

Mínimas de entre 0°C y 1°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco.

Cerca de 3°C en el resto de Mendoza.

Qué pasará con el tiempo en Mendoza el viernes 22 de mayo

El viernes continuará el tiempo estable en Mendoza, con mañanas frías y tardes frescas en todo el territorio provincial.

La Zona Sur amanecerá seminublada, mientras que el resto de la provincia tendrá cielo despejado durante buena parte de la mañana. Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar en toda la región sur.

Sin embargo, durante la noche volvería la nubosidad parcial sobre sectores del Valle de Uco y parte de la Zona Sur mendocina.

En Alta Montaña continuará el cielo despejado durante gran parte del día, aunque hacia la noche podrían aparecer algunas nubes parciales en la zona central y sur cordillerana.

Respecto al viento, podría registrarse circulación leve del norte entre el mediodía y las 20.

Las temperaturas previstas para el viernes serán:

Máximas entre 16°C y 17°C.

Mínimas entre 0°C y 1°C en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco.

Cerca de 3°C en el resto de la provincia.

Defensa Civil sigue de cerca la situación meteorológica

La Dirección Provincial de Defensa Civil confirmó que se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas en Mendoza, especialmente por las bajas temperaturas que afectan zonas rurales, cordilleranas y sectores productivos.

Por el momento no existen alertas por precipitaciones, viento Zonda o nevadas, aunque las autoridades recomiendan seguir los reportes oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.