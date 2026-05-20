Emir Félix cruzó con dureza a Cornejo y a los diputados mendocinos por el recorte de Zona Fría

El diputado nacional por Mendoza, Emir Félix, lanzó un fuerte discurso en la Cámara de Diputados contra el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de Zona Fría. Apuntó directamente contra Alfredo Cornejo, Luis Petri y legisladores mendocinos que en 2021 apoyaron el beneficio y ahora acompañan el recorte.

Emir Félix y el régimen de Zona Fría quedaron en el centro del último tramo de la sesión -minutos antes de las 20.00- que este miércoles comenzó con quórum ajustado en Diputados de la Nación. El debate estuvo marcado por el posible recorte de subsidios al gas para provincias como Mendoza y por el duro discurso del legislador mendocino, quien advirtió que las familias podrían pagar hasta un 60% más en las facturas.

Durante su exposición, Félix acusó al Gobierno nacional de “bolsiquear” a los usuarios y sostuvo que el oficialismo busca quedarse con fondos que pertenecen a los consumidores. Además, cuestionó con fuerza el cambio de postura del gobernador Alfredo Cornejo y de dirigentes mendocinos que habían respaldado el régimen en 2021.

Qué dijo Emir Félix sobre el recorte de Zona Fría

En un discurso de fuerte tono político, Emir Félix advirtió que el proyecto impulsado por Javier Milei podría impactar de lleno en la economía de miles de familias mendocinas.

“Van a tener que pagar una factura 60% más cara”, aseguró el legislador, al tiempo que remarcó que el aumento también alcanzará a quienes utilizan garrafas en distintos puntos de la provincia.

Félix sostuvo que el Gobierno “recauda mucho más dinero del que va a salir” y denunció que los sobrantes terminan en “rentas generales de un sistema económico que no cierra”.

“Pasan el rastrillo bolsiqueando a la gente”, lanzó durante la sesión.

Emir Félix apuntó contra Alfredo Cornejo y Luis Petri

Uno de los momentos más tensos del discurso llegó cuando el legislador sanrafaelino recordó que en 2021 el entonces diputado Alfredo Cornejo votó a favor del régimen de Zona Fría.

“Mendoza se encuentra en el mismo lugar geográfico del 2021, Mendoza tiene el mismo clima del 2021”, ironizó Félix antes de cuestionar el cambio de posición política.

“Cornejo levantó las dos manos apoyando este régimen en 2021. Pero hoy manda a sus legisladores a votar en contra”, disparó.

También mencionó al ministro de Defensa Luis Petri y a la diputada Pamela Verasay, recordando que ambos acompañaron la ley original años atrás.

La advertencia sobre la crisis económica en Mendoza

En otro tramo de su exposición, Emir Félix describió un escenario económico crítico para Mendoza y aseguró que el impacto del aumento del gas agravaría aún más la situación.

“La agroindustria no cierra los números. La agricultura está en un sistema terminal. Tenemos problemas en el turismo y la tasa de desempleo sigue creciendo”, afirmó.

Además, sostuvo que los municipios atraviesan una situación delicada por la caída de la recaudación y advirtió que incluso la Provincia estaría solicitando adelantos de coparticipación para sostener las cuentas públicas.

Cómo fue el inicio de la sesión en Diputados

La sesión en la Cámara baja comenzó con un quórum ajustado en medio de fuertes tensiones políticas por el tratamiento del proyecto vinculado al régimen de Zona Fría y otros temas económicos impulsados por el oficialismo. Según trascendió, el Gobierno busca avanzar con una reducción de subsidios y cambios en los mecanismos de compensación tarifaria.

Qué es el régimen de Zona Fría y por qué afecta a Mendoza

El régimen de Zona Fría fue aprobado en 2021 para reducir el costo del gas en provincias y regiones con bajas temperaturas. Mendoza quedó incorporada al esquema, permitiendo descuentos en las facturas residenciales y beneficios para usuarios vulnerables.

La discusión actual gira en torno a posibles modificaciones que podrían disminuir esos subsidios y encarecer tanto el servicio de red como el valor de las garrafas para miles de hogares mendocinos.