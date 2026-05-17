Ajustes en Mendoza: municipios recortan cargos políticos y reorganizan Concejos Deliberantes

La baja de la recaudación y la caída de los fondos coparticipables comenzaron a golpear con fuerza a los municipios de Mendoza. En distintos departamentos ya avanzan ajustes, reducción de cargos políticos y reestructuraciones internas para bajar costos en los Concejos Deliberantes y sostener las cuentas públicas.

La crisis financiera que atraviesan los municipios de Mendoza comenzó a traducirse en medidas concretas de ajuste político y administrativo. La caída sostenida de la recaudación provincial y nacional, sumada a la merma de los fondos coparticipables, obligó a varias comunas a revisar el funcionamiento de sus estructuras internas y abrir un debate sobre el costo político de los Concejos Deliberantes.

El caso que aceleró la discusión fue el de Guaymallén, donde el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Jonathan Mazuela, anunció a fines de abril una reducción del 60% de los cargos políticos del cuerpo legislativo local.

La medida fue presentada como parte de un plan de austeridad impulsado por el intendente Marcos Calvente frente al complejo panorama financiero que afecta a los municipios mendocinos.

Guaymallén busca ahorrar más de $500 millones con recortes políticos

Según las estimaciones oficiales del municipio, la reforma permitirá ahorrar más de $500 millones anuales, recursos que serán destinados a reforzar servicios municipales considerados prioritarios.

Calvente explicó que el dinero liberado tras la reducción de cargos políticos será utilizado principalmente para fortalecer el sistema de tránsito municipal, especialmente por el impacto que generarán las obras sobre el Acceso Este.

“El ahorro fiscal tiene que ver únicamente con la reducción de cargos políticos. Esa plata que antes se destinaba a sueldos ahora podrá reinvertirse en servicios”, sostuvo el jefe comunal.

El intendente también señaló que el Concejo Deliberante de Guaymallén era uno de los más costosos de la provincia y afirmó que, tras la reestructuración, pasará a tener una de las estructuras más pequeñas y con menor costo operativo dentro de Mendoza.

Godoy Cruz también avanza con reorganizaciones internas

La decisión tomada en Guaymallén rápidamente tuvo repercusión en otros departamentos del Gran Mendoza. En Godoy Cruz, el presidente del HCD, Ricardo Tribiño, confirmó que comenzaron un proceso de reorganización interna para acompañar el ajuste impulsado por el Ejecutivo municipal.

Entre las medidas adoptadas figuran la unificación de las secretarías Legislativa y Administrativa, la reducción de un cargo político por concejal y la fusión de algunas comisiones.

Según precisó Tribiño, esas modificaciones permitirán ahorrar cerca de $160 millones anuales dentro del Concejo Deliberante. Si se suma el ajuste realizado previamente por el Ejecutivo municipal, el ahorro total rondaría los $450 millones por año.

“El HCD no podía ser menos”, afirmó el dirigente al justificar las medidas frente a la caída de los ingresos coparticipables y la disminución de la recaudación.

Ciudad de Mendoza defendió la estructura actual del Concejo

En contraste con otros municipios, la postura en la Ciudad de Mendoza fue diferente. El intendente Ulpiano Suarez defendió el funcionamiento actual del Concejo Deliberante capitalino y aseguró que representa apenas el 2% del presupuesto municipal.

“El Concejo Deliberante tiene una estructura eficiente y funciona bien”, afirmó el jefe comunal, quien recordó además que la Ciudad ya aplica políticas de austeridad como el congelamiento de la planta de personal.

Suarez también destacó la complejidad operativa de la capital provincial, donde diariamente circulan unas 400.000 personas pese a que la población residente ronda los 125.000 habitantes.

“Siempre se puede bajar el gasto improductivo, pero no reducir por reducir”, sostuvo, descartando por ahora cambios estructurales en el HCD.

Luján de Cuyo y Las Heras aseguran que ya hicieron ajustes

En Luján de Cuyo, el intendente Esteban Allasino aseguró que muchas de las medidas que hoy discuten otros municipios ya fueron implementadas hace años.

Según indicó, Luján figura entre los departamentos con menores costos administrativos de Mendoza de acuerdo con datos del Tribunal de Cuentas.

Por su parte, en Las Heras, el intendente Francisco Lo Presti relativizó la necesidad de nuevos recortes profundos y explicó que el Concejo Deliberante local ya posee una estructura reducida.

Además, destacó el trabajo de austeridad que lleva adelante la presidenta del cuerpo legislativo, Noelia Delprí.

Municipios del interior sostienen que ya funcionan con estructuras mínimas

En distintos departamentos del interior provincial, varios intendentes remarcaron que sus Concejos Deliberantes ya operan con estructuras austeras y con escaso margen para aplicar nuevos recortes.

Uno de ellos fue Tupungato, donde el intendente Gustavo Aguilera explicó que el HCD local cuenta apenas con 10 empleados para asistir a los 10 concejales.

En Rivadavia, el intendente Ricardo Mansur fue todavía más crítico respecto al debate sobre el gasto político.

“Esto es para la popular, para hacerse los ahorristas”, lanzó el jefe comunal, quien aseguró que el Concejo Deliberante de su departamento representa entre el 1,6% y el 2,5% del presupuesto municipal.

Tunuyán, General Alvear y San Carlos también discuten eficiencia y gasto político

En Tunuyán, el intendente Emir Andraos sostuvo que el debate no debe limitarse únicamente a la cantidad de cargos políticos, sino también a mejorar la eficiencia legislativa.

“Hay que construir cuerpos más ágiles y eficientes”, señaló el dirigente peronista.

En tanto, el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, vinculó la discusión con la posibilidad futura de reducir la cantidad de concejales y eliminar las elecciones de medio término.

Finalmente, en San Carlos, Alejandro Morillas confirmó que desde fines del año pasado avanzan con la fusión de áreas y la eliminación de direcciones políticas para sostener el equilibrio financiero municipal.