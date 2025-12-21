“Avatar: Fuego y ceniza” debutó con críticas tibias pese a sus buenas proyecciones

La tercera entrega de la saga de James Cameron es la peor puntuada de la franquicia, aunque se espera un sólido desempeño comercial a nivel mundial.

“Avatar: Fuego y ceniza” llegó a los cines como una de las grandes apuestas cinematográficas del año, pero su estreno estuvo marcado por una recepción crítica más fría que la de sus antecesoras. La tercera película de la saga creada por James Cameron vuelve a Pandora junto a Jake Sully y Neytiri, aunque las valoraciones especializadas no acompañaron del todo el entusiasmo inicial.

¿Cómo fue la recepción de la crítica a Avatar 3?

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la película recibió críticas moderadas y se convirtió en la entrega peor puntuada de la franquicia, con un 69% de aprobación en Rotten Tomatoes.

¿Cómo se compara con las películas anteriores de Avatar?

El puntaje de “Avatar: Fuego y ceniza” quedó por debajo del 81% obtenido por el film original estrenado en 2009 y del 76% que alcanzó “Avatar: El sentido del agua” en 2022.

¿Cuáles son las principales críticas a la nueva película?

Entre los cuestionamientos más reiterados, los críticos señalaron que, a pesar de su impactante despliegue visual y algunas propuestas narrativas interesantes, la historia tiende a repetirse a medida que avanza el relato, en un film que supera las tres horas de duración.

¿Qué expectativas tiene Avatar 3 en taquilla?

Más allá de las críticas, las proyecciones comerciales son positivas. Se estima que la película recaude entre 340 y 365 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel mundial.

¿Las críticas pueden afectar el éxito comercial de la saga?

Todo indica que no. La saga Avatar continúa siendo un fenómeno global: la primera película es la más taquillera de la historia del cine, mientras que su secuela ocupa el tercer puesto del ranking histórico.