Ola polar en Mendoza, San Juan y San Luis: llega un brusco cambio de tiempo con nevadas

El ingreso de un frente frío provocará un fuerte descenso de la temperatura en Mendoza y marcará el inicio de un fin de semana con nevadas, lluvias, lloviznas y heladas. El fenómeno también impactará en San Juan, San Luis, Córdoba y Buenos Aires, donde se espera un cambio rotundo de las condiciones meteorológicas.

La ola polar en Mendoza, San Juan y San Luis comenzará a sentirse desde esta noche con un brusco cambio de tiempo que traerá nevadas, lluvias, lloviznas y heladas durante todo el fin de semana. El ingreso de un frente frío hará desplomar las temperaturas y afectará tanto zonas cordilleranas como sectores del llano, según el reporte meteorológico y el monitoreo de Defensa Civil.

Después de varios días con temperaturas agradables y tardes otoñales templadas, la situación comenzará a modificarse drásticamente desde la noche de este viernes 15 de mayo. Según el reporte meteorológico y el monitoreo permanente de la Dirección Provincial de Defensa Civil, el mal tiempo avanzará desde la cordillera hacia distintos sectores del llano y dejará postales invernales en varias zonas de Mendoza.

La antesala del cambio ya comenzó a sentirse este viernes con nubosidad variable y viento norte débil en el Este provincial. Además, se previó viento Zonda leve en sectores de precordillera Sur y Malargüe durante la tarde. Sin embargo, el dato central es el ingreso progresivo de inestabilidad en Alta Montaña, donde el mal tiempo empezó a instalarse desde el mediodía y continuará durante el sábado con mayor intensidad.

¿Cuándo llega la ola polar a Mendoza?

El momento clave llegará durante la madrugada y mañana del sábado 16 de mayo, cuando ingrese viento del sur en toda la provincia. Primero afectará la zona Sur desde las 5 de la mañana y luego avanzará hacia el Gran Mendoza, Valle de Uco y el Este provincial.

Ese ingreso de aire frío hará desplomar las temperaturas: la máxima prevista para el sábado apenas rondará entre 8°C y 9°C, marcando una diferencia muy importante respecto de los 20°C registrados este viernes.

Además del frío, se esperan precipitaciones en distintas regiones de Mendoza. Los sectores más afectados serán Malargüe, San Rafael, Valle de Uco y áreas del oeste del Gran Mendoza, donde podrían registrarse lluvias mezcladas con nieve e incluso nevadas durante la madrugada y hasta el mediodía.

Qué zonas de Mendoza podrían tener nieve

El reporte meteorológico indica que las nevadas serán probables en:

Todo Malargüe

Oeste de San Rafael

Valle de Uco

Oeste del Gran Mendoza

Alta Montaña

Incluso se estiman acumulaciones de nieve nueva de entre 7 y 10 centímetros en algunas áreas.

En Alta Montaña continuará el temporal durante gran parte del sábado, especialmente en los sectores Central y Sur cordillerano, con una mejora recién prevista para la madrugada del domingo.

Lluvias y lloviznas también llegarán al llano

Mientras las nevadas se concentran en zonas cordilleranas y sectores altos, el llano mendocino también sentirá el impacto del frente frío con lluvias y lloviznas persistentes.

Las precipitaciones podrían extenderse hasta cerca de las 18 del sábado y luego continuar de manera débil y aislada durante la madrugada del domingo.

En paralelo, otras provincias del centro del país también quedarán bajo la influencia de esta nueva masa de aire polar. San Juan, San Luis, La Pampa y Buenos Aires experimentarían un marcado descenso térmico acompañado por lluvias, nubosidad y jornadas mucho más frías.

Cómo estará el domingo y cuándo llegan las heladas

El domingo 17 de mayo seguirá fresco y mayormente nublado en buena parte de Mendoza, aunque se espera una mejora gradual de las condiciones hacia la tarde en el Gran Mendoza y zona Este.

El dato más importante estará en las temperaturas mínimas, ya que podrían registrarse heladas generales en el Sur provincial y heladas parciales en el Valle de Uco.

Las mínimas previstas son:

Entre -2°C y -3°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco

Entre 2°C y 3°C en Gran Mendoza y zona Este

Además, la Alta Montaña comenzará a despejarse desde la mañana del domingo, luego de varios días de inestabilidad.

Defensa Civil mantiene el monitoreo ante el avance de la ola polar

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil confirmaron que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica ante el avance de esta nueva ola de aire frío que podría provocar complicaciones en rutas de montaña, sectores rurales y zonas vulnerables a las heladas.