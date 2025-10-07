El adolescente había protagonizado una situación similar a mediados de setiembre y ahora se volvieron a encender las alarmas en torno al chico de 15 desaparecido nuevamente

Una situación sumamente preocupante ha encendido las alarmas en el departamento sureño de San Rafael.

Un joven de 15 años de edad, identificado como Ciro Francisco Reveco, fue visto por última vez durante la tarde del último lunes en la localidad del sur.

Según detallaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), al momento de ser visto por última vez, Reveco vestía un pantalón de color negro con rojo, y con líneas blancas similares a los colores oficiales del club River Plate.

Además, llevaba colocado un buzo de color gris claro con capucha y zapatillas negras marca Salomon.

Los informantes, por otra parte, precisaron que el adolescente tiene una altura de 1,65 metros, posee tez trigueña, al igual que cabello oscuro y corto.

En caso de tener algún tipo de información sobre el paradero de Reveco, deberán comunicarse “de manera urgente al 911”.

Un antecedente reciente

El mismo Ciro Francisco Reveco protagonizó semanas atrás una situación similar en el departamento del sur.

A mediados de septiembre, el joven desapareció tras ser visto en las inmediaciones del barrio Valle Grande.

Luego de que las autoridades hayan emitido una averiguación de paradero, el adolescente fue encontrado sano y salvo.

Por aquellos días, desde el MPF aclararon que Reveco “no ha sido víctima de delitos y se encuentra en buen estado de salud”, y confirmaron que tomarían “todas las medidas necesarias para su adecuada protección y resguardo”.