El caso ocurrió en el colegio Santa María Goretti de Luján de Cuyo y se da en medio de una creciente preocupación por amenazas de tiroteo en Mendoza. El alumno fue expulsado tras reincidir, mientras otros estudiantes recibieron sanciones menores y la DGE activó protocolos de seguridad en las escuelas.

La preocupación por la seguridad en las escuelas de Mendoza sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que las autoridades del colegio Santa María Goretti, ubicado en el departamento de Luján de Cuyo, decidieron expulsar de manera definitiva a un alumno de cuarto año del nivel secundario tras detectar pintadas con amenazas de tiroteo dentro del edificio escolar.

La decisión, considerada una de las más severas aplicadas en este tipo de situaciones en la provincia, se tomó luego de comprobar la reiteración de conductas por parte del estudiante y ante la gravedad del contenido intimidatorio. El hecho generó alarma en la comunidad educativa y se suma a una seguidilla de episodios similares que encendieron las alertas en todo el sistema educativo mendocino.

¿Por qué expulsaron expulsaron a un alumno en Luján de Cuyo?

Según trascendió, el adolescente no habría actuado en soledad. En la investigación interna se detectó la participación de otros dos estudiantes, quienes también estuvieron involucrados en la realización de las amenazas, aunque con un grado menor de responsabilidad. Por este motivo, recibieron sanciones más leves en comparación con la expulsión definitiva aplicada al alumno principal.

La medida adoptada por las autoridades escolares respondió a un antecedente clave: el joven ya había sido sancionado previamente por episodios de características similares. Es decir, existía una reincidencia en su comportamiento, lo que agravó su situación disciplinaria.

Frente al incumplimiento reiterado de las normas de convivencia y la escalada en la gravedad de los hechos, los directivos consideraron que la permanencia del estudiante representaba un riesgo para el resto de la comunidad educativa. En ese marco, la desvinculación fue interpretada como la única herramienta posible para garantizar la seguridad dentro de la institución.

¿Qué impacto tuvo este caso en la comunidad educativa de Mendoza?

El episodio no es un hecho aislado. Durante la última semana, distintos establecimientos educativos de Mendoza y otras provincias del país fueron escenario de amenazas de ataques armados, lo que generó un clima de tensión creciente entre estudiantes, docentes y familias.

En muchos casos, estas intimidaciones circularon a través de redes sociales o aparecieron en forma de mensajes escritos dentro de las escuelas, replicando patrones similares. Esto obligó a una rápida intervención de la Justicia y de las fuerzas de seguridad, que iniciaron investigaciones para identificar a los responsables.

Incluso, algunos menores fueron imputados por el delito de intimidación pública, una figura penal que contempla sanciones cuando se generan situaciones de pánico o alteración del orden social mediante amenazas de este tipo.

¿Qué medidas tomó la DGE ante las amenazas en escuelas?

Frente al escenario de preocupación generalizada, la Dirección General de Escuelas (DGE) activó protocolos específicos de seguridad en todos los niveles educativos. El objetivo principal fue prevenir posibles incidentes y brindar tranquilidad a las comunidades escolares.

Entre las acciones implementadas, se reforzaron los mecanismos de control, se promovió la denuncia inmediata de cualquier situación sospechosa y se intensificó la articulación con las fuerzas de seguridad. Además, se buscó transmitir un mensaje claro: este tipo de conductas no serán toleradas y tendrán consecuencias.

Paralelamente, numerosas instituciones educativas de Mendoza impulsaron jornadas de reflexión obligatorias. Estas actividades estuvieron dirigidas tanto a estudiantes como a docentes, con el fin de abordar la problemática desde una perspectiva preventiva y educativa.

¿Por qué crecen las amenazas de tiroteos en escuelas?

Si bien cada caso tiene sus particularidades, especialistas coinciden en que este tipo de episodios suele estar vinculado a dinámicas sociales complejas, donde influyen factores como la exposición a contenidos violentos, conflictos personales o la búsqueda de atención.

Sin embargo, desde el ámbito educativo y judicial se insiste en la importancia de no minimizar estos hechos. Más allá de si existe o no una intención real de concretar un ataque, las amenazas generan consecuencias graves: provocan miedo, alteran el normal funcionamiento de las escuelas y movilizan recursos del Estado.

Por eso, tanto las autoridades escolares como los organismos públicos están reforzando estrategias de prevención, intervención temprana y concientización. La meta es clara: evitar que este tipo de situaciones se naturalicen y proteger a toda la comunidad educativa.

¿Qué consecuencias legales pueden tener estas amenazas?

Realizar amenazas de ataques armados no es un hecho menor. En Argentina, este tipo de conductas puede encuadrarse en el delito de intimidación pública, que prevé sanciones incluso cuando los responsables son menores de edad.

Dependiendo del caso, la Justicia puede avanzar con imputaciones, establecer medidas socioeducativas o involucrar a los responsables en programas de seguimiento. En paralelo, las instituciones educativas aplican sus propios regímenes disciplinarios, que pueden llegar —como en este caso— a la expulsión.

La combinación de sanciones escolares y consecuencias judiciales busca desalentar este tipo de conductas y dejar en claro que no se trata de “bromas”, sino de situaciones que pueden tener un fuerte impacto social.