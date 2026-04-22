El municipio que conduce Omar Félix envió cartas documento a General Alvear por el incumplimiento de pago del sistema de la lucha antigranizo en Mendoza. El monto supera los 200 millones de pesos y pone en riesgo la continuidad del operativo en el sur mendocino.

La tensión política en el sur de Mendoza sumó un nuevo capítulo en torno a la Lucha Antigranizo en Mendoza, luego de que el municipio de San Rafael intimó formalmente a General Alvear por una deuda millonaria vinculada al financiamiento del sistema de mitigación de tormentas, lo que abre un escenario de incertidumbre sobre la continuidad del operativo.

Según trascendió, el intendente de San Rafael, Omar Félix, envió dos cartas documento a su par alvearense, Alejandro Molero, exigiendo el cumplimiento del acuerdo firmado entre ambas comunas para sostener el sistema de aviones durante la última temporada.

¿Por qué San Rafael intimó a General Alvear por la Lucha Antigranizo?

El conflicto se originó a partir de un convenio entre los municipios de San Rafael y General Alvear para reactivar la Lucha Antigranizo mediante el uso de aviones, tras la retirada del financiamiento provincial en años anteriores.

En ese marco, ambas comunas asumieron compromisos económicos para sostener el sistema. Mientras San Rafael decidió trasladar parte del costo a los usuarios a través de un recargo en las boletas de la empresa eléctrica Edemsa, General Alvear aseguró que afrontaría su parte con recursos propios.

Sin embargo, con el paso de los meses, el dinero comprometido por Alvear no fue abonado, lo que generó malestar en la gestión sanrafaelina y derivó en la intimación formal mediante cartas documento.

¿De cuánto es la deuda y qué gastos incluye?

Desde San Rafael detallaron que la deuda reclamada supera los 200 millones de pesos. Este monto no solo contempla el acuerdo original, sino también costos adicionales derivados de la extensión del operativo.

Entre ellos, se incluyen 11 días extra de vuelos de Lucha Antigranizo, así como la compra de insumos clave como bengalas utilizadas para la siembra de nubes, entre otros elementos técnicos necesarios para el funcionamiento del sistema.

La falta de pago no solo impacta en las finanzas municipales, sino que también pone en discusión la viabilidad de sostener el servicio en futuras temporadas.

¿Qué puede pasar con la Lucha Antigranizo en el sur de Mendoza?

El escenario actual abre interrogantes sobre la continuidad del sistema en el oasis Sur de Mendoza. Desde San Rafael advirtieron que, ante la falta de respuesta por parte de General Alvear, el conflicto podría escalar y afectar directamente la próxima campaña.

En ese sentido, desde la comuna sanrafaelina consideran que la situación refleja una falta de responsabilidad institucional que compromete un servicio clave para la producción agrícola de la región.

La Lucha Antigranizo es una herramienta fundamental para proteger cultivos frente a tormentas severas, especialmente en zonas productivas donde el impacto del granizo puede generar pérdidas millonarias en cuestión de minutos.

¿Cómo impacta este conflicto en los productores?

La incertidumbre sobre la continuidad del sistema genera preocupación entre productores y actores del sector agrícola del sur mendocino. La falta de un esquema claro de financiamiento pone en riesgo la cobertura ante fenómenos climáticos extremos.

En este contexto, el conflicto entre municipios no solo tiene implicancias políticas, sino también económicas y productivas. La posible interrupción del servicio podría dejar a amplias zonas sin protección, en un escenario donde los eventos climáticos adversos son cada vez más frecuentes.

¿Qué se espera en los próximos días?

Por ahora, no hubo respuesta oficial por parte del municipio de General Alvear a las cartas documento enviadas desde San Rafael. La falta de definiciones mantiene abierto el conflicto y alimenta la incertidumbre.

En los próximos días podrían surgir nuevas instancias de negociación o incluso avanzar medidas más formales si no se regulariza la situación. Todo dependerá de la voluntad política de las partes para destrabar el conflicto y garantizar la continuidad de un sistema considerado estratégico para la región.