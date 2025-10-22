Noticias Mendoza

Mendoza
Marcha de jubilados en Mendoza

Carolina Jacky prometió impulsar el juicio político a Javier Milei por violar derechos

Durante la protesta en el microcentro mendocino, la candidata a diputada nacional anunció que promoverá el juicio político al Presidente por considerar que sus políticas vulneran derechos constitucionales de adultos mayores y personas con discapacidad.

La candidata a diputada nacional por Mendoza, Carolina Jacky, prometió este miércoles que, si accede a una banca en la Cámara Baja, impulsará el juicio político contra el presidente Javier Milei por considerar que sus políticas violan derechos de jubilados y personas con discapacidad.

El anuncio lo hizo durante la marcha de jubilados que se realizó en la mañana del 22 de octubre en el microcentro de la Ciudad de Mendoza, donde Jacky tomó el micrófono y sumó este compromiso público a los que ya había firmado previamente.

En su intervención, la candidata afirmó que el Presidente “ha violado la Constitución y los tratados internacionales que protegen a estos grupos”, por lo que anticipó que tomará “acción directa” desde el Congreso. Recordó además que la Cámara de Diputados es la cámara acusadora encargada de iniciar el proceso de juicio político.

El mensaje también fue difundido a través de un video subido a YouTube, donde Jacky reiteró que su primera acción legislativa, en caso de asumir, será “impulsar y firmar el pedido de juicio político contra el presidente”.

El reclamo surge tras un año de medidas de ajuste que afectaron directamente a jubilados y personas con discapacidad, entre ellas la quita de medicamentos gratuitos, el congelamiento de haberes frente a la inflación y recortes en programas de asistencia y traslados.

