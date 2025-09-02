El pasivo de IOSFA se incrementó de manera exponencial entre los ejercicios 2023 y 2024. Irregularidades, recortes y deudas con proveedores. Préstamos a tasa inexplicable y rebelión interna en el directorio de la tercera obra social del país. Esquirlas salpican a Patricia Bullrich.

En medio del escándalo por las presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), crece otro problema voluminoso dentro del Gobierno: el déficit que, a pesar de los recortes y faltas de pagos, viene acumulando la obra social de las Fuerzas Armadas durante la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa.

Tiempo atrás, Ámbito informó sobre el enojo por parte del Directorio del Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), el cual criticaba el préstamo de $40.000 millones pedido al Instituto de Ayuda Financiera (IAF). La particularidad era que la nota interna iba dirigida al presidente del Instituto, el mendocino Luis Roberto Fiochi, quien cuando se tomó la deuda presidía el mencionado IAF. A ello, se sumaban las quejas por el recorte en las prestaciones de IOSFA, incluyendo medicamentos oncológicos, que tenía como consecuencia que esos afiliados atestasen los hospitales municipales con el objetivo de obtener los remedios.

Sin embargo, se acaba de abrir otro frente dentro de la cuestionada gestión del equipo de Petri: el exponencial incremento del déficit de IOSFA, y una particularidad que hasta ahora no tuvo explicación por parte de Defensa, quien fue consultado para esta nota.

Más que agujeros

A pesar de que era un secreto a voces dentro del organismo, Ámbito accedió, en exclusiva, a los estados contables de 2023 y 2024 de IOSFA, sobre los cuales lo primero que llama la atención es una anomalía. Mientras que en el estado contable de 2023, último año del gobierno de Alberto Fernández, aparece, como total del pasivo para ese año, $66.000 millones, en el de 2024 se adjudica a 2023 un pasivo de $93.000 millones. $27.000 millones más que no se explican por qué se modificó.

¿A qué se debe esta diferencia sobre algo que ya estaba aprobado? Es algo sobre lo que el Ministerio de Defensa no respondió. Fuentes de IOSFA, en cambio, fueron muy críticas en sus afirmaciones: “Nadie nos dice a qué se debe ese dibujo, pero es un escándalo mayúsculo”.

Por otro lado, más allá de si el pasivo de 2023 fue de $66.000 millones o de $93.000 millones, el incremento en 2024, el primer año de Petri como ministro de Defensa, es notorio: alcanza los $173.000 millones.

Este aumento en el déficit de IOSFA pega fuerte si se tiene en cuenta que los afiliados vienen denunciando sucesivos recortes. Otra respuesta pendiente del Ministerio de Defensa.

No obstante, el teniente general retirado y jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas desde febrero de 2020 hasta enero de 2024, Juan Martín Paleo, sumó otro elemento, ya que a su juicio la responsabilidad no solo es de Petri, sino también de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, ya que IOSFA cuenta entre sus afiliados a Gendarmería, Prefectura y PSA.

En diálogo con Ámbito, Paleo, quien va como candidato a senador por la lista de Ricardo López Murphy en la ciudad de Buenos Aires, indicó que “la gestión de Aguad entregó una obra social prácticamente quebrada, muy parecida a como está ahora. Nosotros, durante los cuatro años de gestión, equilibramos las cuentas y la entregamos saneada, y, como si fuera poco, con un plazo fijo para afrontar los gastos. La foto de hoy es de un déficit de más de $200.000 millones. Según las cifras que manejamos, es de casi $250.000 millones”.

Paleo relató que recibe mensajes de afiliados que a la vez son pacientes oncológicos y le están reclamando a la obra social que cumpla con la entrega de los mismo. Incluso, le cuentan que “han tenido hasta que interponer cartas documentos, reclamos administrativos y hasta recursos de amparo porque no entregan los medicamentos, sin importarles la situación que atraviesan. Entonces no entiendo de dónde sale tremendo déficit”.