Con un nuevo formato, el encuentro confirmó la participación de más de diez speakers, marcas, empresas, nuevos modelos de negocios y una jornada cargada de actividades. El próximo 16 de octubre en la Nave Cultural.

La Expo Negocios & Franquicias Cuyo 2025 propone una jornada diferente para conectar el ecosistema emprendedor, marcas, franquicias y quienes busquen invertir, conocer e inspirarse para lograr nuevos proyectos.

El encuentro regresa a la Nave Cultural el próximo 16 de octubre, de 12 a 20 horas y los tickets están disponibles en Eventbrite.com.ar (incluye entrada al evento y una copa degustación).

Historias que inspiran, innovación y oportunidades para invertir Organizado por Suraci Franquicias, la Expo cuenta con el apoyo del Gobierno de Mendoza, la invitación de Mendoza Ciudad y el respaldo de AAMF (Asociación Argentina de Marcas y Franquicias); reunirá a cientos de empresarios, marcas, emprendedores, futuros inversores y es la oportunidad de conectar, inspirarse y descubrir el potencial del sistema de franquicias y las inversiones en la región.

En esta edición, la Expo se abre al mundo de los negocios y contará con la participación de más de doce speakers reconocidos que disertarán sobre economía, franquicias, tendencias, inversiones, tecnología y marketing aplicada a los negocios y casos de éxito reales en el mundo emprendedor.

Eusebio Guinazú: ex jugador de Los Pumas, conferencista internacional y empresario. Su charla pondrá en valor el vínculo entre el deporte, la motivación y el liderazgo aplicado a la gestión de negocios.

Damián Di Pace: el Economista y Comunicador brindará la charla “Inversión en Franquicias en el actual contexto eleccionario”.

Luciano Lorenzoni: Comunicador y experto en estrategias colaborativas que impulsan ventas. Brindará la charla “Nada se vende solo: marketing colaborativo en acción”.

Carla Torazi: Desarrolladora de tecnología, blockchain y Ceo Fundadora de Toradev.io. Brindará la charla “Negocios blockchain: el futuro ya empezó – como ganar más con menos”.

Nico Suraci. Director en Suraci Franquicias brindará una charla especializada sobre “Cómo convertir tu marca en una franquicia exitosa”.

Marcos Bruno: Co-fundador de Merovingian Data, Startup que utiliza IA, con experiencia en más de 10 industrias y presencia en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Dará la charla “Cómo aplicar IA y potenciar tu franquicia”.

Muriel del Barco: Licenciada en Comunicación, Emprendedora, Coach Integral Evolutiva disertará sobre “Liderazgo y autogestión: el éxito del empresario”.

Juan Manuel Contreras: Gerente comercial en Suraci Franquicias brindará la charla “Negocios en red: nuevos paradigmas de inversión”.

Nicolás Pons: Coach y formador con amplia trayectoria en el desarrollo de equipos comerciales. Presentará “Mindset Comercial”, una charla transformadora que invita a todo tipo de profesionales —desde abogados hasta entrenadores, pasando por empresarios y equipos de ventas.

Roberto Ruso: Director de GAF disertará sobre “Cinco claves para elegir la franquicia ideal: del entusiasmo al éxito real”.

Gerardo Germanó. Emprendedor y Ceo de la startups Rentennials disertará

sobre “Invertir en Startups: pequeñas apuestas, grandes retornos”.

Nuevos espacios y rubros, networking y negocios reales Este año, la Expo se renueva con un formato donde convivirán tres espacios y reunirá a empresarios, inversores, marcas y futuros emprendedores, con un propósito claro: conectar personas con oportunidades reales.

A los rubros comerciales conocidos, se sumaron otros como el desarrollo inmobiliario, start-up, innovadores modelos de inviersión y el crowdfunding.

El encuentro contará con el Espacio Business & Expo, donde franquicias, empresas, emprendedores y pequeños comerciantes tengan su stand para mostrar en primera mano sus propuestas. Entre las marcas participantes se encuentran 3 Hermanos, Acompañarnos, Coronel, Merovingian Data, GAF, Baika, Grener, Tikal, YES, Suraci, Reservados, Nico Shopping, Wetech, Garantina, Nomade, Leno, Big Pizza, entre otras.

La Expo estrenará el Espacio Conectar: un sector con estilo social, donde se combinarán los negocios, networking, música e historia en frecuencia real. Una oportunidad de generar networking en un clima relajado y creativo. La experiencia estará acompañada por la energía de cuatro DJs que marcarán el

ritmo: Back to the 90s, Neo Tecno Futuro, Latinoamérica Viva, French Touch.

Habrá un espacio especial con etiquetas de vinos y alternativa gastronómica para

acompañar el momento. Por último tendrá el Espacio Desarrollo, que tiene como eje el conocimiento

y la visibilización de tendencias, donde se desarrollarán charlas y ponencias con los invitados de la edición.

Esta edición, la Expo Negocios y Franquicias Cuyo 2025 cuenta con el apoyo empresas y marcas regionales como Kurve, Punto a Punto, Palmares, Al Pasion Wines, Masses Kolton, Casarena Wines, Crear más Potencial, Belén Graffigna, Diario Los Andes, Grupo América y Payway.

Las empresas o emprendedores que quieran formar parte de la expo pueden consultar todo a través de expofranquicias.com.ar.

Gentileza: Lorena Misetich